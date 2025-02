As novidades que o V, do BTS, compartilhou sobre vida no exército - (crédito: TMJBrazil)

Kim Taehyung, mais conhecido como V do BTS, trouxe novidades empolgantes para o ARMY! O cantor utilizou seu perfil oficial no Instagram para atualizar seus seguidores sobre sua trajetória no serviço militar e compartilhar um marco importante de sua jornada.

Na tarde de ontem (23), V revelou que agora ostenta a patente de sargento dentro das Forças Especiais da Unidade de Missão Especial da Polícia Militar da Coreia do Sul. Em uma publicação, o artista expressou seu entusiasmo e mencionou sua futura dispensa, prevista para a primavera do hemisfério oriental:

“Sargento Kim se apresentando vivo! D-107. Depois de um inverno muito rigoroso, retornarei em segurança e com boa saúde para cumprimentá-los na calorosa primavera!”

A postagem veio acompanhada de uma série de imagens inéditas. Os registros mostram Taehyung fardado e também durante treinamentos intensivos na academia militar, evidenciando o impacto do rigoroso regime físico em sua forma atual.

O integrante do BTS, que iniciou seu alistamento obrigatório em dezembro de 2023, deve concluir seu serviço militar em junho de 2025. Enquanto isso, os fãs seguem ansiosos por seu retorno e continuam demonstrando apoio incondicional nas redes sociais.

O que Jung Kook, do BTS, disse em carta aberta aos fãs

Jung Kook, integrante do BTS, compartilhou uma mensagem com seus fãs, atualizando-os sobre sua experiência durante o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. Em uma carta publicada no Weverse, o cantor expressou seus sentimentos sobre o momento que está vivendo.

Ele iniciou o texto refletindo sobre o clima, que tem alternado entre temperaturas quentes e frias, e fez uma analogia com seus próprios pensamentos e emoções. “Ultimamente, tenho me sentido mais introspectivo, como o tempo, que parece mudar de repente”, escreveu Jung Kook.

O cantor também compartilhou momentos de vulnerabilidade, revelando que tem se sentido irritado consigo mesmo em alguns dias. “Às vezes, minha mente fica agitada, e eu me pego imaginando um encontro com os ARMYs, com todos nós juntos”, contou. Ele seguiu refletindo sobre o ceticismo que surge em sua mente, questionando se isso será realmente possível, mas também reafirmando a confiança em si mesmo para criar memórias ainda mais especiais com seus fãs.

Jung Kook destacou sua ansiedade e impaciência para os momentos futuros, quando poderá reunir-se novamente com o público. Embora ele ainda esteja cumprindo seu serviço militar, ele não escondeu o quanto sente falta dos fãs. “Eu penso em vocês constantemente, só quero que saibam disso”, disse, antes de concluir com uma mensagem de carinho: “Por favor, cuidem-se. Eu amo todos vocês.”

O cantor, assim como os outros membros do BTS, será liberado do serviço militar em breve, com todos se alistando até junho, exceto Jin e J-Hope, que já concluíram o alistamento.