Lisa, do BLACKPINK, fará história ao se apresentar no Oscar 2025 - (crédito: TMJBrazil)

A cantora e rapper Lisa, integrante do BLACKPINK, está prestes a marcar um capítulo inédito na história do K-Pop. No próximo domingo, 2 de março, ela subirá ao palco do Oscar 2025, em Los Angeles, tornando-se a primeira artista do gênero a se apresentar na icônica premiação do cinema.

O evento promete uma noite memorável, com Lisa dividindo os holofotes com a rapper Doja Cat e a cantora britânica Raye em uma performance especial.

Lisa levará aos espectadores sua mais recente música, “Born Again”, que será apresentada ao vivo pela primeira vez durante a cerimônia. O single faz parte do aguardado álbum solo da artista, intitulado Alter Ego, com lançamento previsto para 28 de fevereiro. A faixa estreou recentemente na Billboard Hot 100, ocupando a 69ª posição, a melhor classificação de Lisa até hoje.

A inclusão da artista no Oscar representa um reconhecimento ainda maior do impacto global do K-Pop. Embora o gênero já tenha conquistado prêmios em grandes eventos como o Billboard Music Awards e o MTV Video Music Awards, esta será a primeira vez que uma solista desse nicho se apresenta na principal celebração do cinema mundial.

Lisa do BLACKPINK: Carreira solo e novo álbum

Lisa, cujo nome verdadeiro é Lalisa Manobal, assinou contrato com a RCA Records para a distribuição de sua carreira solo nos Estados Unidos. Seu primeiro álbum completo, Alter Ego, contará com uma tracklist diversa, apresentando colaborações com nomes de peso, como Rosalía, Future, Megan Thee Stallion e Tyla. O projeto promete mostrar diferentes facetas da artista, que incorporou cinco alter egos – Roxi, Kiki, Vixi, Sunni e Speedi – para traduzir a versatilidade de sua musicalidade.

Confira a tracklist do álbum Alter Ego:

“Born Again” feat. Doja Cat e Raye “Rockstar” “Elastigirl” “Thunder” “New Woman” feat. Rosalía “Fxck Up the World” feat. Future “Rapunzel” feat. Megan Thee Stallion “Moonlit Floor (Kiss Me)” “When I’m With You” feat. Tyla “Badgrrrl” “Lifestyle” “Chill” “Dream” “Fxck Up the World” (Vixi solo version) “Rapunzel” (Kiki solo version)

A participação de Lisa no Oscar 2025 reforça sua ascensão no mercado global, consolidando-se não apenas como uma das maiores estrelas do K-Pop, mas também como um nome de peso na música pop internacional. A expectativa é que sua performance seja um dos pontos altos da noite e amplie ainda mais sua projeção mundial.

Com esse feito histórico, Lisa não apenas reafirma sua força artística, mas também abre portas para futuras gerações de artistas do K-Pop em eventos de prestígio global.