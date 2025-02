Ludmilla passa por susto: Jatinho da cantora faz pouso de emergência

A cantora Ludmilla viveu momentos de apreensão nesta segunda-feira (24) ao enfrentar um problema técnico a bordo de seu jatinho particular. A aeronave, que seguia para São Paulo, precisou realizar um pouso de emergência no Rio de Janeiro. A própria artista compartilhou a experiência em tempo real por meio de seu Instagram Stories, revelando a tensão vivida durante o incidente.

“A gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus. Deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar agora. Não passa nem Wi-Fi”, relatou Ludmilla em um vídeo publicado para seus 30,7 milhões de seguidores.

Pouco depois do pouso, a cantora tranquilizou os fãs com uma nova postagem, afirmando que estava segura. “Pousamos, amém. Menina, que frio na barriga doido”, escreveu ela, demonstrando alívio após o susto.

Ludmilla: Carnaval 2025

Apesar do contratempo aéreo, Ludmilla segue com uma agenda agitada para o Carnaval de 2025. A cantora, que se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira, fará apresentações em quatro cidades diferentes durante a folia.

O “Fervo da Lud”, bloco que arrasta multidões, abrirá os trabalhos em Salvador na quinta-feira (27). Na sexta (28), a artista se apresentará no prestigiado Camarote Glamour, também na capital baiana. No sábado (1º), Ludmilla levará sua energia para Recife, marcando presença na tradicional Carvalheira na Ladeira.

No domingo (2), a cantora desembarca em São Paulo para animar o evento Carnaval na Cidade. No dia seguinte, retorna ao Rio de Janeiro, onde marcará presença no CarnaRildy e no Nosso Camarote, na Sapucaí. Para fechar a maratona carnavalesca com chave de ouro, Ludmilla puxará novamente o bloco “Fervo da Lud” na capital carioca no dia 4 de março. No fim de semana seguinte, ela ainda subirá ao palco do Festival Auê (7/3) e do camarote Allegria (8/3) durante o desfile das campeãs.

Com uma carreira consolidada e uma base de fãs fiel, Ludmilla segue como uma das artistas mais influentes do país. Seu domínio sobre os palcos e sua versatilidade musical garantem que sua presença seja aguardada ansiosamente pelos foliões de todo o Brasil. Mesmo após o susto no avião, a cantora segue firme, provando mais uma vez seu comprometimento com o público e sua paixão pela música.