Drake bate novo recorde no Billboard Hot 100

Drake continua consolidando seu legado na indústria musical ao atingir mais um marco histórico na Billboard Hot 100. Com o lançamento do álbum colaborativo *$ome $exy $ongs 4 U*, em parceria com PartyNextDoor, todas as 21 faixas do projeto debutaram na principal parada de singles dos Estados Unidos.

Entre elas, duas conquistaram um lugar no Top 10: “Gimme a Hug” alcançou a sexta posição, enquanto “Nokia” estreou no décimo lugar. O feito reforça o domínio absoluto do rapper nas paradas musicais.

Ao incluir essas novas faixas na Billboard Hot 100, Drake ampliou seu próprio recorde como o artista com o maior número de entradas na história da parada, somando agora impressionantes 358 canções. Além disso, o rapper atingiu um novo patamar ao consolidar 80 músicas no Top 10 ao longo de sua carreira, um feito que nenhum outro artista conseguiu igualar.

A parceria entre Drake e PartyNextDoor se mostrou uma fórmula de sucesso, refletida não apenas nas posições de destaque na parada musical, mas também na aclamação dos fãs e no impacto comercial do álbum. O projeto reafirma a versatilidade do rapper canadense, que continua a moldar o cenário do hip-hop e do R&B contemporâneo.

Drake: Confira as faixas do álbum que estrearam na Billboard Hot 100:

– No. 6 – Drake, “Gimme a Hug”

– No. 10 – Drake, “Nokia”

– No. 18 – PartyNextDoor & Drake, “CN Tower”

– No. 21 – PartyNextDoor, Drake & Yebba, “Die Trying”

– No. 26 – PartyNextDoor & Drake, “Something About You”

– No. 29 – PartyNextDoor & Drake, “Moth Balls”

– No. 30 – PartyNextDoor & Drake, “Somebody Loves Me”

– No. 31 – PartyNextDoor, “Deeper”

– No. 35 – PartyNextDoor & Drake, “Spider-Man Superman”

– No. 37 – Drake, “Crying in Chanel”

– No. 40 – Drake, “Small Town Fame”

– No. 43 – Drake, “Raining in Houston”

– No. 45 – Pimmie, PartyNextDoor & Drake, “Pimmie’s Dilemma”

– No. 47 – Drake, “Brian Steel”

– No. 60 – PartyNextDoor & Drake, “Lasers”

– No. 63 – PartyNextDoor, Drake & Chino Pacas, “Meet Your Padre”

– No. 66 – PartyNextDoor & Drake, “Celibacy”

– No. 70 – PartyNextDoor & Drake, “Greedy”

– No. 73 – PartyNextDoor & Drake, “When He’s Gone”

– No. 74 – PartyNextDoor & Drake, “OMW”

– No. 83 – PartyNextDoor & Drake, “Glorious”

Além de ostentar o título de artista com o maior número de músicas na Hot 100, Drake também lidera outras categorias na história da parada. Ele detém o recorde de maior número de canções no Top 20 (139), no Top 40 (216) e o maior número de estreias diretas no Top 10 (64). Esses números evidenciam não apenas sua influência global, mas também a capacidade de lançar hits de forma consistente.

Outro marco impressionante de Drake é o total de semanas que suas músicas passaram no Top 10 da Hot 100. Ao longo de sua carreira, ele já acumula 389 semanas entre as dez canções mais populares dos Estados Unidos, um feito que reforça sua longevidade e relevância na indústria musical.

Com números inigualáveis e uma base de fãs fiel, Drake segue inabalável no topo da cena musical, provando que sua trajetória ainda está longe de perder o fôlego. A cada novo lançamento, ele reafirma seu status como um dos maiores artistas de todos os tempos, consolidando-se como uma verdadeira lenda do hip-hop contemporâneo.