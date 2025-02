Os detalhes que Rihanna deu sobre o possível novo álbum

A icônica cantora e empresária Rihanna, 37, finalmente deu detalhes sobre seu aguardado novo álbum, um projeto que vem sendo alvo de especulações há quase uma década. Desde o lançamento de “Anti” em 2016, fãs do mundo inteiro têm ansiado por novidades, e agora a artista afirmou que encontrou a direção certa para sua próxima obra musical.

Em entrevista recente à Harper’s Bazaar, publicada no último sábado (22), Rihanna compartilhou sua satisfação com os rumos do projeto. “Descobri o código do que realmente quero fazer neste próximo trabalho. Finalmente, estou me sentindo muito bem com isso”, revelou a artista.

Embora já tenha feito declarações semelhantes ao longo dos anos, ela enfatizou que a espera foi essencial para garantir autenticidade ao novo álbum. “Não existe um gênero definido agora. Por isso demorei tanto. Toda vez que tentava algo, pensava: ‘Não sou eu. Não está alinhado com meu crescimento, com minha evolução’. Se não posso defendê-lo e apresentá-lo em uma turnê, então não faz sentido”, explicou.

A cantora também destacou que sua ausência na música não significou distanciamento dos estúdios. Pelo contrário, Rihanna revelou que tem trabalhado em novas canções durante todo esse período, mas buscava a inspiração ideal para lançar algo autêntico. “Passar tanto tempo longe significa que esse projeto precisa valer a pena. Quero mostrar que a espera fez sentido e que não trarei nada mediano. Depois de oito anos, se for para esperar mais um pouco, que seja por algo grandioso”, afirmou.

Apesar de não ter revelado uma data de lançamento, a artista garantiu que a nova fase “parece certa” e que agora sente que chegou o momento de compartilhar sua música novamente com o público. “Esse trabalho precisa sair, e estou pronta para isso”, declarou.

Paralelamente à sua carreira musical, Rihanna consolidou um império no mundo da moda e da beleza, tornando-se bilionária graças à Fenty. Também se apresentou no Super Bowl de 2023 e formou uma família com o rapper A$AP Rocky, com quem teve dois filhos.