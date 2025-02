Como está a relação entre Simone e Simaria após o fim da dupla

A cantora Simone Mendes, 40 anos, compartilhou que sua relação com a irmã Simaria, 42, se tornou ainda mais sólida desde que encerraram a parceria musical. Segundo Simone, o fim da dupla sertaneja não significou um distanciamento, mas sim um fortalecimento dos laços familiares.

“Estamos em uma fase incrível, somos irmãs acima de tudo, e esse vínculo é o que realmente importa. A relação está mais forte do que nunca, nos apoiamos mutuamente em todas as situações da vida”, declarou Simone durante participação no podcast de André Piunti.

A artista também mencionou que Simaria tem aproveitado esse novo momento para se dedicar à família. “Ela está muito bem, feliz e curtindo a rotina ao lado dos filhos”, afirmou. Simone destacou ainda a proximidade entre os filhos de ambas, reforçando que eles mantêm um relacionamento extremamente próximo e carinhoso.

A dupla, que fez história na música sertaneja brasileira, anunciou a separação em 2022. Desde então, Simone seguiu carreira solo, conquistando sucesso em sua nova fase profissional, enquanto Simaria optou por se afastar dos holofotes para focar na vida pessoal.

Simone Mendes libera novo single “Me Ama ou Me Larga”

Simone Mendes disponibilizou a canção inédita Me Ama ou Me Larga, que dá início aos lançamentos tão esperados no DVD “Cantando Sua História 2“.

Gravado em uma noite inesquecível na Arena Amazônica, em Manaus, com mais de 30 mil pessoas presentes, o terceiro álbum da carreira solo reúne mais nove faixas inéditas, que serão divulgadas aos poucos pela artista. Já o primeiro videoclipe do projeto está disponível no canal oficial da cantora no YouTube.

Com letra forte e romântica, a canção conta a história de alguém que enfrenta a dor de não se sentir amado como gostaria e precisa de uma decisão para seguir em frente. “Estou muito ansiosa por esse lançamento. Esse DVD está grandioso, com um repertório muito especial e dá início a uma nova fase da minha carreira. É o nascimento de mais um filho em minha trajetória”, completa Simone.

O projeto, dirigido por Fernando Trevisan, o Catatau, e que tem a direção musical de Eduardo Pepato, reforça o talento e a força de Simone Mendes no cenário sertanejo. Além de “Me Ama ou Me Larga“, o repertório inclui músicas inéditas como Eu Quero Você, Mesmice e Saudade Proibida. O novo e grandioso projeto dá continuidade ao bem-sucedido e premiado álbum “Cantando sua história”. Com mais de 10.9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais tocadas no país, Simone acumula mais de 1.4 bilhão de reproduções no álbum Cintilante, o que lhe rendeu a primeira indicação ao Latin Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.