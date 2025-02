A atitude de Britney Spears para encerrar as disputas com o pai - (crédito: TMJBrazil)

Quatro anos após conquistar sua liberdade na Justiça, Britney Spears ainda teve que arcar com um alto custo financeiro para colocar um ponto final nos embates judiciais com seu pai, Jamie Spears. De acordo com a revista People, a cantora desembolsou US$ 2,12 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões) para cobrir as despesas legais do próprio pai no processo que encerrou sua tutela.

Jamie Spears havia assumido o controle total da vida e finanças de Britney em 2008, período em que a artista acumulou mais de meio bilhão de dólares em faturamento. Durante os 13 anos de tutela, a cantora alegou ter sido submetida a um monitoramento abusivo e que seu pai teria desviado cerca de US$ 6 milhões para si próprio.

Em 2021, Britney entrou com um pedido na Justiça para reaver sua autonomia e conseguiu finalmente se libertar da tutela em novembro daquele ano. No entanto, em 2023, a defesa de Jamie Spears apresentou um novo pedido para que a cantora arcasse com as despesas de seus advogados, o que levou ao recente acordo firmado em 2024.

Uma fonte próxima ao caso afirmou à People que, apesar do montante significativo, Britney considerou que pagar essa quantia era um preço pequeno diante da possibilidade de evitar uma nova batalha judicial e a exposição midiática que isso acarretaria. O acordo garantiu que a estrela pop não precisasse depor nos tribunais novamente, encerrando de vez um capítulo turbulento de sua vida.