O que se sabe sobre o novo single ‘Safeword’ de Halsey

A cantora Halsey surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (24) ao anunciar o lançamento de seu mais novo single, intitulado “Safeword”. A faixa tem lançamento previsto para quinta-feira (27) e promete explorar uma sonoridade ousada e impactante.

Para aguçar a curiosidade do público, Halsey divulgou um trecho de 13 segundos do videoclipe, deixando os fãs em polvorosa. No teaser, a artista surge vestindo um conjunto sensual de lingerie preta e prateada com detalhes em tachas, acompanhado por uma jaqueta de couro e botas de salto alto igualmente adornadas. A atmosfera do vídeo ganha um tom provocativo quando um homem, usando uma máscara de submissão, aparece deitado no chão. A dominatrix Halsey impõe sua presença ao pressionar o pé contra a garganta dele antes de soltar a enigmática exclamação: “Você não é o meu chefe!”.

O lançamento de “Safeword” ocorre poucos meses após a chegada do aguardado quinto álbum da cantora, The Great Impersonator, lançado em outubro. O projeto já trouxe ao público singles marcantes como “The End”, “Lucky”, “Lonely Is the Muse” e “Ego”.

Além das novidades musicais, Halsey também se prepara para sua próxima turnê, Halsey: For My Last Trick. Com início marcado para 10 de maio, em Concord, Califórnia, a turnê promovida pela Live Nation percorrerá 32 cidades dos Estados Unidos e Canadá, incluindo apresentações em Los Angeles, Dallas, Nashville, Toronto e Chicago. O encerramento está programado para 6 de julho, no Yaamava’ Theater, em Highland, CA. Durante a jornada, a artista contará com a participação especial de nomes como Del Water Gap, The Warning, Evanescence, Alvvays, Hope Tala, Royel Otis, Sir Chloe, flowerlove, Magdalena Bay e Alemeda em datas selecionadas.

Detalhes sobre ‘I Never Loved You’ da Halsey

Halsey lançou sua mais nova faixa, “I Never Loved You,” como parte de seu próximo álbum The Great Impersonator. Inspirada pelos sons dos anos 80 e pelo estilo de Kate Bush, a canção traz uma atmosfera nostálgica, marcada por uma melodia envolvente que complementa a intensidade das letras.

Na música, Halsey aborda temas como perda e desilusão, com versos poderosos como: “Você pode pegar o dinheiro, pode pegar um avião / Para uma linda ilha, construir sua casa em meu nome / […] Eu nunca te amei”. A profundidade emocional da faixa reflete o tom pessoal que o álbum promete trazer.