Detalhes sobre ‘Love In Real Life’ de Lizzo

A estrela pop Lizzo surpreendeu os fãs ao revelar que lançará uma faixa inédita ainda neste mês. O single, intitulado “Love In Real Life”, tem estreia marcada para o dia 28 de fevereiro, uma sexta-feira.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da cantora, acompanhado de um teaser cativante. No vídeo, Lizzo aparece deitada sobre o capô de um carro, enquanto cenas de uma pista de dança surgem como flashbacks, criando um clima nostálgico e envolvente.

Este será o primeiro lançamento solo da artista desde “Pink”, música que integrou a trilha sonora do filme “Barbie” em 2023. Apesar da novidade, Lizzo ainda não deu pistas sobre um possível novo álbum, que encerraria um intervalo de quase três anos sem um disco completo.

Seu trabalho mais recente, “Special”, chegou ao público em 2022 e trouxe 12 faixas, incluindo os hits “About Damn Time”, “Grrrls” e “2 Be Loved (Am I Ready)”. O álbum conquistou grande reconhecimento e foi indicado a duas categorias no Grammy 2023, incluindo Álbum do Ano.

Saiba o que Lizzo planeja para nova era musical

A cantora Lizzo surpreendeu os fãs ao anunciar, no Dia dos Namorados, que está pronta para iniciar um novo capítulo em sua carreira musical. A revelação veio após a artista declarar o fim da era Special, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, Lizzo compartilhou que passou os últimos dois anos desenvolvendo novas músicas, garantindo que este novo projeto foi cuidadosamente planejado. “Levei meu tempo para fazer tudo do jeito certo. A nova era começa agora, com vocês”, afirmou a cantora aos espectadores.

Um trailer divulgado pela artista traz cenas marcantes, incluindo um momento em que ela aparece emocionada ao som de uma flauta melancólica. O vídeo também confirma a data de 28 de fevereiro como o marco inicial dessa nova fase, deixando os fãs curiosos sobre o que será lançado – um single ou um álbum completo. Lizzo, no entanto, manteve o mistério: “Vocês terão que esperar para descobrir”, disse ela de forma enigmática.

Com bom humor, a cantora brincou sobre a expectativa dos fãs, adotando um sotaque britânico para comentar que seu novo trabalho está aberto a diferentes interpretações. “Quero que vocês sintam e entendam a música do seu próprio jeito. Tudo o que escrevi tem um significado profundo, e eu estou vindo para impactar”, garantiu Lizzo.

Nos últimos meses, a artista se manteve mais reservada, focando na expansão de sua marca de shapewear, Yitty, além de lidar com desafios legais. Em 2023, Lizzo enfrentou acusações de ex-dançarinos alegando um ambiente de trabalho hostil, acusações que a cantora negou veementemente. Em dezembro, ela foi inocentada em um processo separado movido por um ex-estilista.

Apesar dessas questões, Lizzo afirmou que nunca parou de trabalhar. Em outubro, durante o Fortune Most Powerful Women Summit, ela esclareceu que seu afastamento do público não significava uma pausa na carreira. “Não estou de férias, estou trabalhando duro”, disse. “Talvez eu não esteja tão visível, mas estou me dedicando totalmente ao que amo”.

Essa nova fase chega após o sucesso do álbum Special, lançado em 2022, que trouxe hits como “About Damn Time” e “2 Be Loved”. Desde o encerramento da turnê em julho de 2023, Lizzo não lançou novos trabalhos musicais. Agora, com a data de 28 de fevereiro marcada no calendário, os fãs aguardam ansiosos para descobrir o que a estrela tem preparado.