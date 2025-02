Relembre momentos marcantes de Lady Gaga no Brasil

Lady Gaga está oficialmente de volta ao Brasil! Após 13 anos desde sua última apresentação no país, a estrela pop desembarcará no Rio de Janeiro para um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana, marcado para o dia 3 de maio de 2025. O espetáculo faz parte da nova turnê mundial da cantora, que terá início em abril no Festival Coachella, nos Estados Unidos.

A apresentação promete seguir o mesmo modelo do show de Madonna em 2024, que reuniu milhões de fãs na icônica praia carioca. A expectativa é que o evento seja um dos maiores da carreira da artista, consolidando seu vínculo com o público brasileiro.

Momentos marcantes de Lady Gaga no Brasil

A relação de Lady Gaga com o Brasil já rendeu momentos inesquecíveis. Em 2012, a artista trouxe a turnê Born This Way Ball para o país, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Durante sua estadia, Gaga demonstrou um carinho especial pelo público brasileiro, hospedando-se no Hotel Fasano e interagindo com os fãs que a aguardavam na porta do local.

1. O show emocionante de 2012

Em sua estreia nos palcos brasileiros, Gaga emocionou a plateia ao cantar sob chuva e enrolada na bandeira do Brasil. Em um dos momentos mais marcantes da noite, ela declarou seu amor pelo país:

“Quero que vocês nunca se esqueçam desse dia, porque esse é o meu lugar favorito no mundo.”

2. A tatuagem de “Rio” na nuca

Ainda durante sua primeira visita, a cantora decidiu eternizar sua conexão com o Brasil tatuando a palavra Rio na nuca, substituindo a letra “i” por uma cruz estilizada. O desenho foi inspirado em um esboço feito por um fã carioca, entregue diretamente à artista em seu camarim.

3. Visita ao Morro do Cantagalo e futebol com crianças

Em um dos gestos mais simbólicos de sua passagem pelo Brasil, Lady Gaga visitou o Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante a visita, ela interagiu com moradores, jogou futebol descalça com crianças da comunidade e participou de uma apresentação musical local.

“Hoje foi o melhor dia que já tive. Nunca esquecerei o Rio. Vocês deixaram meu coração em chamas”, escreveu a cantora nas redes sociais.

4. O cancelamento do Rock in Rio 2017 e o icônico “Ela não vem mais”

A cantora seria a grande atração do Rock in Rio 2017, mas precisou cancelar sua apresentação devido a uma crise de fibromialgia. O anúncio pegou os fãs de surpresa e gerou comoção nas redes sociais. Um vídeo de um fã repetindo a frase “ela não vem mais” viralizou, tornando-se um dos memes mais icônicos da cultura pop brasileira.

Apesar do cancelamento, Gaga fez questão de demonstrar seu carinho pelo público brasileiro:

“Brasil, estou devastada.”

O aguardado retorno em 2025

Agora, mais de uma década depois, Lady Gaga está pronta para reencontrar seus fãs brasileiros com um show gratuito em Copacabana. O evento promete ser uma celebração inesquecível para os Little Monsters do Brasil e um dos maiores marcos da nova turnê da cantora.

“Meus fãs brasileiros são parte da força vital da minha base de fãs”, declarou a artista ao anunciar o espetáculo.