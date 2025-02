Sabrina Carpenter conquista o topo das paradas com “Short n’ Sweet”

Sabrina Carpenter acaba de conquistar um marco significativo em sua carreira musical. Seu álbum Short n’ Sweet atingiu, pela primeira vez, o topo da parada de álbuns mais vendidos da Billboard, saltando da sexta para a primeira posição na lista datada de 1º de março.

Esse feito ocorre após o relançamento da edição de luxo do disco, em 14 de fevereiro, que trouxe cinco faixas bônus e novas versões em CD, download digital e vinil.

Na semana encerrada em 20 de fevereiro, Short n’ Sweet vendeu impressionantes 71.000 cópias combinando todas as edições disponíveis, registrando um crescimento de 616% nas vendas. Esse é o segundo melhor desempenho semanal do álbum, ficando atrás apenas da semana de lançamento, em setembro de 2024, quando estreou na segunda colocação com 184.000 unidades comercializadas.

A versão expandida de Short n’ Sweet trouxe um novo fôlego para o álbum, impactando diretamente as vendas, especialmente no formato físico. O disco também reassumiu a liderança na parada de álbuns em vinil, alcançando o topo pela terceira vez. Com cerca de 48.000 cópias vendidas no formato nesta última semana, o crescimento percentual foi ainda mais expressivo, com um salto de 626% em relação à semana anterior.

Ao todo, desde seu lançamento, o álbum já acumula 606.000 cópias vendidas, sendo que 372.000 delas correspondem a versões em vinil — um dado impressionante, que confirma a força crescente desse formato entre os fãs de música.

A parada Top Album Sales da Billboard ranqueia os álbuns mais vendidos exclusivamente com base em vendas tradicionais, sem incluir métricas de streaming ou downloads individuais. Criada em 1991, essa lista se tornou uma referência para medir o impacto de lançamentos físicos e digitais. A edição de 1º de março da parada será divulgada oficialmente no dia 25 de fevereiro no site da Billboard.

Sabrina Carpenter: O desempenho dos concorrentes e o topo garantido

Enquanto Sabrina Carpenter celebra sua ascensão ao primeiro lugar, outros artistas também movimentam as posições da Top Album Sales. GNX, de Kendrick Lamar, caiu do primeiro para o segundo lugar, com 30.000 cópias vendidas — uma queda expressiva de 74%. Logo atrás, $ome $exy $ongs 4 U, de PARTYNEXTDOOR e Drake, fez sua estreia na terceira colocação, acumulando 25.000 unidades comercializadas.

Os Lumineers também garantiram um espaço no ranking com Automatic, que ficou na quarta posição após vender 16.000 cópias. Fechando o Top 5, The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan, caiu de quarto para quinto lugar, registrando 11.000 unidades vendidas — uma queda de 22% em relação à semana anterior.

Outros álbuns também sofreram oscilações: Hurry Up Tomorrow, do The Weeknd, caiu do segundo para o sexto lugar, enquanto HOP, do Stray Kids, subiu da nona para a sétima posição. Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish, também apresentou uma queda modesta, saindo do sétimo para o oitavo lugar. A trilha sonora do filme Wicked caiu para a nona posição, e Good Kid, m.A.A.d City, de Kendrick Lamar, manteve-se firme no Top 10.

Com um desempenho notável, Short n’ Sweet não apenas garantiu a primeira posição para Sabrina Carpenter, mas também consolidou sua força no mercado musical, mostrando que seu talento e estratégia continuam conquistando novos públicos. Agora, resta saber se o álbum continuará seu reinado nas próximas semanas ou se novos lançamentos movimentarão ainda mais as paradas.