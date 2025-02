System of a Down promete apresentações inesquecíveis no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O System of a Down, uma das bandas mais aguardadas do cenário musical em 2025, está preparando um espetáculo único para seus fãs brasileiros. Com uma turnê marcada para maio, a banda promete apresentações inesquecíveis em cinco diferentes cidades, e as expectativas para o setlist não poderiam ser mais altas.

Shavo Odadjian, baixista da banda, revelou detalhes sobre o que os fãs podem esperar: cada show será uma experiência diferente, com setlists variados e apresentações que prometem durar cerca de duas horas.

Em entrevista recente ao site SNSMix.com, Odadjian explicou que a banda tem a intenção de diversificar as músicas tocadas durante a turnê, de forma que, quem comparecer a mais de um show, poderá ouvir um repertório distinto.

“Provavelmente mudaremos bastante o setlist a cada apresentação, então se você for a dois shows, ouvirá músicas diferentes. Vamos tocar sets de duas horas e passar por todo o nosso catálogo. Temos mais de 70 músicas, mas devemos tocar de 27 a 30 canções [por show]. Vamos misturá-las, ensaiar muito e alternar as músicas entre os sets para não tocar a mesma coisa repetidamente”, afirmou.

O baixista também enfatizou o tempo de preparação e a energia com a qual a banda se apresentará. Segundo ele, os fãs podem esperar uma performance cheia de intensidade e paixão.

“Temos mais shows este ano do que nos últimos sete anos juntos. Então, os fãs podem esperar essa energia incomparável”, destacou, deixando claro que a turnê “Wake Up!” será marcada por uma entrega total por parte do System of a Down.

System of a Down: A turnê “Wake Up!” e a preparação para os shows no Brasil

Com 15 datas confirmadas, a turnê “Wake Up!” do System of a Down chega ao Brasil para agitar as principais capitais do país. As apresentações serão realizadas entre os dias 6 e 14 de maio, com shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, e prometem ser uma verdadeira celebração para os fãs de longa data da banda, bem como para aqueles que estão descobrindo sua música.

As datas confirmadas para a passagem da banda pelo Brasil são:

06 de maio de 2025 – Curitiba, Estádio Major Antônio Couto Pereira

08 de maio de 2025 – Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

10 de maio de 2025 – São Paulo, Allianz Parque

11 de maio de 2025 – São Paulo, Allianz Parque

14 de maio de 2025 – São Paulo, Autódromo de Interlagos

Com sua mistura única de metal alternativo, influências armênias e letras que abordam temas profundos como política, guerra e direitos humanos, o System of a Down é conhecido por sua intensidade nos palcos e pela fidelidade a seu legado de inovações musicais. A expectativa para os shows no Brasil é de que a banda surpreenda com a diversidade do setlist, garantindo que cada apresentação seja uma experiência única.

Além das músicas icônicas e de seu estilo inconfundível, o System of a Down tem uma legião de fãs apaixonados que aguardam ansiosos por essa turnê. Para muitos, a apresentação da banda é mais do que apenas um show: é uma oportunidade de vivenciar a energia e a paixão de um dos maiores nomes do rock contemporâneo. Com um repertório vasto, a banda promete agradar tanto os fãs mais antigos quanto os novos, proporcionando momentos inesquecíveis.

Ao longo dos anos, o System of a Down se consolidou como uma das bandas mais importantes do metal moderno, e sua turnê brasileira certamente será uma das mais aguardadas do ano. Com um setlist dinâmico e a promessa de muitas surpresas, os shows têm tudo para ser históricos, e os fãs brasileiros podem esperar por uma energia vibrante e uma celebração da música que tem o poder de atravessar fronteiras e conectar pessoas por meio da sua mensagem única.