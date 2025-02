J-Hope anuncia parceria com Miguel e prepara novo single

J-Hope, integrante do BTS, está prestes a lançar uma nova música solo, consolidando ainda mais sua trajetória independente enquanto o grupo segue em hiato. O rapper e dançarino anunciou que sua próxima faixa, intitulada “Sweet Dreams”, chegará às plataformas digitais no dia 7 de março.

A canção contará com a participação especial do cantor norte-americano Miguel, vencedor do Grammy de Melhor Música R&B por “Adorn” (2012).

A colaboração entre J-Hope e Miguel promete uma sonoridade envolvente, transitando entre pop e R&B. A música foi descrita como uma expressão sincera do desejo de amar e ser amado com coragem.

Este será o primeiro lançamento do rapper desde sua participação em “LV Bag”, faixa de Don Toliver divulgada recentemente. Antes disso, em 2024, J-Hope lançou o EP Hope on the Street Vol. 1, um projeto especial acompanhado de uma série documental que explorou sua jornada artística e pessoal.

Além do novo single, J-Hope também se prepara para sua primeira turnê solo, intitulada “HOPE ON THE STAGE”. O show de estreia acontece no próximo fim de semana em Seul, e a expectativa é que, quando a turnê chegar à América do Norte, o artista já esteja promovendo “Sweet Dreams”.

O rapper é um dos poucos integrantes do BTS que já concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o que lhe permite focar em sua carreira solo antes do retorno do grupo.

J-Hope: O aguardado retorno do BTS

Embora esteja investindo em projetos individuais, J-Hope não esconde sua empolgação com a reunião do BTS, prevista para 2025. Em entrevista à revista Weverse, ele compartilhou seu entusiasmo com a volta do grupo aos palcos.

“Certamente há coisas que precisamos fazer como BTS. Quando estivermos todos juntos novamente como grupo, isso terá um grande impacto, e todos estarão assistindo. Estou animado para ver como será quando nos apresentarmos juntos novamente”, afirmou.

J-Hope também deixou claro que deseja que o BTS retorne de forma grandiosa:

“Quero voltar com estilo e dizer: ‘Somos nós. Este é o BTS’. Não posso falar por todos, mas acredito que os outros membros sentem o mesmo. O que não mudou é que eu realmente, realmente amo fazer isso. Mesmo agora. Estou aqui por causa do grupo. Trabalhar com os outros ainda é tão divertido, gratificante e me deixa muito, muito feliz.”

Com o lançamento de “Sweet Dreams”, a turnê solo e a expectativa para o reencontro do BTS, J-Hope segue demonstrando seu talento e versatilidade, mantendo-se como um dos artistas mais influentes da cena musical global.