A canção que Preta Gil lançou em meio ao tratamento de câncer

A cantora Preta Gil, de 50 anos, marcou seu retorno ao cenário musical com o lançamento da canção “Tudo Vai Passar”, que integrará a trilha sonora do filme “Câncer com Ascendente em Virgem”. A produção cinematográfica, dirigida por Rosane Svartman e com estreia prevista para o dia 27 de março, promete emocionar o público com uma narrativa sensível e impactante.

Em suas redes sociais, Preta compartilhou momentos dos bastidores da gravação e celebrou essa nova fase de sua carreira. “Amores, com muita felicidade compartilho com vocês ‘Tudo Vai Passar’. Uma canção que mostra o quanto seguir em frente é um ato de coragem e acreditar que vai passar é também um exercício diário de fé”, escreveu a artista, emocionada.

O filme contará com um elenco de peso, incluindo Suzi Pires e Marieta Severo, sob a produção de Clélia Bessa. Segundo Preta, a canção representa mais do que uma trilha sonora, mas também um gesto de acolhimento para aqueles que enfrentam desafios. “É um abraço para quem precisa de força e tenacidade. Porque, juntos, lado a lado, seguiremos”, afirmou.

A música surge em um momento especial para a cantora, que recentemente recebeu alta hospitalar após um longo período de internação e um procedimento cirúrgico para a remoção de um tumor. Atualmente, ela segue com o tratamento de maneira ambulatorial, acompanhada por sua equipe médica, e adaptando-se ao uso da bolsa de colostomia definitiva.

Desde que compartilhou publicamente sua luta contra o câncer, Preta tem inspirado fãs e seguidores com mensagens de esperança e superação. “Me sinto honrada de ter minha voz nessa trilha que diz muito sobre o meu momento atual. Tudo vai passar… Com fé, amor e luta. A arte tem o poder de unir, ressignificar e entregar beleza”, refletiu.