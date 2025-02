A parceria de J-Hope com Miguel em novo single

Nesta quarta-feira (26), a BIGHIT MUSIC confirmou o lançamento do novo single de J-Hope, integrante do BTS. Intitulada “Sweet Dreams”, a faixa, que conta com a participação do cantor Miguel, promete envolver os fãs em uma atmosfera romântica com sua sonoridade pop R&B.

Descrita como uma “serenata sincera”, a música transmite o anseio de amar e ser amado de forma intensa e autêntica. O lançamento oficial está marcado para 7 de março, às 2h da manhã (horário de Brasília).

Antes de chegar às plataformas digitais, J-Hope apresentará a faixa ao vivo durante seu show solo “HOPE ON THE STAGE”, que acontece em Seul neste fim de semana. A performance marcará o pontapé inicial de sua primeira turnê mundial solo.

O rapper fará três apresentações no KSPO Dome, nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, e os fãs poderão acompanhar os shows por meio de transmissão ao vivo.

A turnê de J-Hope passará por Estados Unidos, México, Japão, Tailândia e outros países da Ásia. No entanto, até o momento, o Brasil não está na lista de destinos.