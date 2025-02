Novo disco de Madonna? Confira o que se sabe

Madonna movimentou a internet ao dar fortes indícios de que está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira. A icônica cantora, conhecida por suas constantes reinvenções, arquivou todas as fotos de seu perfil no Instagram, deixando os fãs intrigados. A ação aconteceu pouco depois da confirmação de que a artista está trabalhando em um novo disco ao lado do renomado produtor Stuart Price, responsável pelo aclamado Confessions on a Dance Floor (2005).

O mistério aumentou ainda mais quando, horas depois, um vídeo foi publicado mostrando Madonna acendendo um cigarro. Sem legendas ou explicações adicionais, a publicação gerou inúmeras especulações sobre o significado do gesto e possíveis pistas sobre o projeto em desenvolvimento. Até o momento, a cantora não revelou mais detalhes.

A movimentação acontece em um momento simbólico para a trajetória da rainha do pop. Em 2025, Confessions on a Dance Floor completa 25 anos desde seu lançamento, um marco na música pop e na carreira da artista. O álbum, que conquistou as pistas de dança ao redor do mundo, trouxe hits como Hung Up — impulsionado por um icônico sample do ABBA —, além das faixas Sorry e Jump. A era Confessions foi uma das mais emblemáticas da cantora, sendo considerada sua produção conceitual mais bem elaborada até Madame X (2019).

A turnê homônima, que percorreu Estados Unidos, Europa e Ásia em 2006, consolidou ainda mais o sucesso do projeto, tornando-se uma das mais lucrativas da história logo após seu encerramento.