Como saúde mental afetou carreira musical de Dove Cameron

Após um período afastada dos holofotes para cuidar da saúde mental e refinar sua arte, Dove Cameron está de volta à cena musical com mais confiança do que nunca. Aos 29 anos, a cantora e atriz lançou, em 21 de fevereiro, “Too Much”, primeiro single de seu próximo álbum. A faixa traz uma sonoridade eletropop intensa e apresenta uma versão mais encorpada da voz da artista, algo inédito para seus fãs.

A vencedora do Emmy já havia demonstrado seu talento vocal em produções teatrais como Schmigadoon! (Apple TV+) e o musical Clueless, na cena off-Broadway. No entanto, em hits anteriores como “Boyfriend” (2022), Cameron optou por um tom mais sutil e introspectivo. Agora, a cantora revela que, por muito tempo, acreditou que sua voz natural não se encaixava nas expectativas do público.

“Sempre enxerguei minha voz como algo que precisava ser moldado para agradar os outros”, compartilhou em entrevista à PEOPLE. “Passei anos acreditando que minha verdadeira sonoridade não era bonita.”

O motivo dessa insegurança remonta à infância, quando uma crítica negativa em um acampamento de teatro marcou profundamente sua percepção sobre si mesma. No entanto, recentemente, amigos próximos como Veronica St. Clair e seu namorado, Damiano David (vocalista do Måneskin), a incentivaram a explorar sua potência vocal de maneira autêntica.

“Veronica sempre me diz que sou boba por não usar minha voz de verdade. E Damiano é direto: ‘Por que você está sussurrando em suas músicas? Cante de verdade!’. Isso me fez refletir”, revelou Cameron.

Ao trabalhar em Too Much e nas novas faixas do álbum, a artista finalmente superou suas inseguranças e encontrou um estilo vocal que a representa. “Foi libertador estar no estúdio e simplesmente me permitir cantar com autenticidade”, afirmou.

A letra do novo single reflete essa jornada de autoconfiança: ‘Se você acha que sou demais, então vá procurar menos. Se não consegue acompanhar, melhor ficar para trás. Se sou tão intensa, talvez você seja muito pouco.’ A composição aborda sua experiência em relacionamentos onde sentia que dava mais do que recebia, levando-a a questionar sua própria essência.

“Muitas mulheres e pessoas queer enfrentam essa pressão de se diminuírem para caber em certos padrões. Quando rompemos essas barreiras, muitas vezes somos punidos por isso”, analisou a cantora.

Hoje, Cameron se vê cercada por pessoas que valorizam sua autenticidade e torcem por seu sucesso. “Passei tanto tempo achando que o problema era comigo. Mas, ao mudar meu círculo e construir novos relacionamentos, percebi que a questão nunca esteve em mim”, concluiu.