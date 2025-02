Carlinhos Brown comemora os 40 anos do Axé

De acordo com o portal Popline, o Carnaval de Salvador se aproxima e, com ele, a promessa de uma celebração histórica para o axé music, que em 2025 completa 40 anos.7

Carlinhos Brown, um dos principais nomes responsáveis pela popularização desse gênero musical, será o grande protagonista da abertura oficial da festa.

Em entrevista ao POPline, o artista, que esteve presente desde os primórdios do movimento, refletiu sobre o legado do axé, seus maiores sucessos e o que o público pode esperar de seu carnaval, que inclui a segunda edição do seu exclusivo Camarote Brown.

Em 1985, o axé music ainda engatinhava, mas Carlinhos Brown já vislumbrava que aquele som nascido na Bahia chegaria para transformar a música popular brasileira. Foi com o sucesso de “Cadê Meu Coco”, canção que se tornou um marco para o gênero, que Brown percebeu que o axé estava destinado a ser um fenômeno duradouro. Com o auxílio de artistas como Sarajane e a divulgação de Chacrinha, essa música conquistou o Brasil e foi a primeira a vender mais de 100 mil cópias, quebrando barreiras e abrindo caminho para a popularização do movimento.

“Eu percebi que o axé veio para ficar naquele momento”, revelou Brown. A canção trouxe à tona uma mistura de ritmos como o samba angola e os toques dos blocos afros, tornando-se uma verdadeira declaração de intenções da música baiana. Para o artista, “Cadê Meu Coco” não é apenas uma composição, mas um manifesto da cultura baiana. Com a crescente ascensão do axé, Carlinhos Brown seguiu criando grandes sucessos, com canções que atravessaram gerações e continuam a embalar os carnavais de Salvador, como “Dandalunda”, “Rapunzel” e “Selva Branca”.

Carlinhos Brown e 0 Carnaval de 2025

Para o carnaval de 2025, Brown promete mais do que apenas shows nos trios elétricos. Ele se prepara para celebrar os 40 anos do axé com um repertório que traz suas músicas mais icônicas, incluindo sucessos que marcaram sua carreira e o movimento. “O público pode esperar um repertório clássico desses 40 anos”, afirmou o cantor, destacando que o carnaval será uma verdadeira viagem no tempo, mesclando antigas canções com as novidades que ele está preparando. Em especial, o artista quer resgatar a essência das suas composições originais, como as versões que ele criou e que foram regravadas por artistas como Ivete Sangalo e Margareth Menezes.

E como toda grande celebração, a festa de Carlinhos Brown no carnaval de 2025 contará com uma experiência única: a segunda edição do Camarote Brown, que acontecerá no circuito Barra-Ondina. Localizado no restaurante Barravento, esse espaço promete ser o ponto de encontro de artistas, empresários e celebridades, com capacidade para receber 1.000 convidados por dia. O camarote, que oferece uma visão privilegiada do desfile dos trios elétricos, é um espaço exclusivo para convidados, com um serviço all-inclusive e sem abadá. Para Brown, o camarote é uma forma de fortalecer a celebração, proporcionando um ambiente diferenciado para quem deseja observar a grandiosidade do carnaval de uma nova perspectiva.

“Quem fica no camarote termina observando o todo e, a partir dessa visão, pode melhorar muito o carnaval do próximo ano”, disse Carlinhos, ressaltando a importância de ter diferentes perspectivas da festa. Com apoio da Globo News, o Camarote Brown se torna não apenas um espaço de diversão, mas também um local para fortalecer a comunicação e a cultura do axé, que, segundo o artista, “aos 40 anos, ainda é um menino”.

O carnaval de 2025 promete ser um marco para o axé music e, com a ajuda de Carlinhos Brown, a festa será uma verdadeira celebração da música baiana e da cultura brasileira.