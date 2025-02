Anitta alcança feito inédito no Spotify

Anitta acaba de conquistar mais um marco histórico em sua carreira internacional. A cantora se tornou a primeira artista brasileira a atingir a impressionante marca de 45 milhões de ouvintes mensais no Spotify, alcançando 45,3 milhões de streams e consolidando ainda mais sua posição como uma das artistas mais ouvidas do mundo.

Esse feito coloca Anitta entre as 65 artistas mais populares da plataforma, evidenciando seu sucesso crescente tanto no Brasil quanto no exterior.

Desde que o Spotify entrou no Brasil em 2014, a carreira de Anitta tem evoluído paralelamente ao crescimento da plataforma, o que reflete em números expressivos. A artista carioca, que começou sua trajetória com músicas em português, hoje canta em três idiomas — português, espanhol e inglês — e vê sua música sendo escutada ao redor do mundo. A ascensão de Anitta também coincide com a popularização das plataformas de streaming, o que permitiu uma visibilidade sem precedentes para artistas globais.

No entanto, a maior parte do sucesso de Anitta nas paradas internacionais veio após sua aposta na internacionalização de sua música, especialmente com o uso do espanhol. Com essa mudança de foco, ela conquistou fãs em diversas regiões, como na América Latina, que agora representa um dos maiores mercados para a artista. As cidades com maior número de ouvintes de Anitta incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago e Cidade do México, refletindo a expansão de sua base de fãs por toda a América Latina.

Anitta também se destaca com músicas que têm uma performance impressionante no Spotify, como o hit “Downtown”, sua colaboração com o colombiano J Balvin, que acumula mais de 815 milhões de reproduções. Outro sucesso absoluto da cantora é “Envolver”, que já alcançou 688 milhões de streams, comprovando seu apelo global e sua relevância no cenário musical.

“Ensaios da Anitta”

Entre as novas investidas de Anitta está a faixa “Eu Sei Que Tu Me Odeia”, que já é um dos maiores sucessos de 2025 e se destaca como a principal aposta da cantora para o Carnaval do próximo ano. Com 31 milhões de streams no Spotify, a música faz parte do novo álbum da artista, Ensaios da Anitta. Este álbum é o primeiro de Anitta completamente em português e traz uma sonoridade focada nas raízes brasileiras, misturando estilos como funk, axé e piseiro, além de contar com diversas colaborações, incluindo com a cantora MC Danny.

A aposta para o Carnaval 2025 promete ser um grande sucesso nas festas e blocos de rua. A música já acumula várias semanas entre as mais ouvidas do Brasil, evidenciando o sucesso da cantora também no seu próprio país. Com o sucesso de “Eu Sei Que Tu Me Odeia”, Anitta se mantém relevante tanto no Brasil quanto no mercado global, firmando-se como uma das artistas mais importantes da música pop contemporânea.

Com um catálogo cada vez mais diversificado e um público fiel em todo o mundo, Anitta segue consolidando sua posição de liderança no universo da música digital, se tornando uma referência para artistas brasileiros e internacionais. O futuro promete mais recordes e novas aventuras para a popstar, que segue encantando e conquistando milhões de ouvintes, superando expectativas e abrindo portas para outros artistas brasileiros no cenário global.