Lisa, do BLACKPINK, bate recorde histórico no Spotify com “Alter Ego” - (crédito: TMJBrazil)

Lisa, integrante do BLACKPINK, atingiu um feito inédito no K-Pop com seu aguardado álbum solo, Alter Ego. Antes mesmo de seu lançamento oficial, previsto para sexta-feira (28/02), o projeto já superou a impressionante marca de um bilhão de streams no Spotify.

Esse feito faz de Lisa a primeira artista feminina do K-Pop a atingir esse número com um álbum inédito, consolidando seu impacto global e antecipando um dos maiores lançamentos da música em 2024.

O desempenho expressivo de Alter Ego foi impulsionado pelos singles já lançados, que dominaram as paradas e conquistaram milhões de ouvintes ao redor do mundo. Rockstar, divulgado em junho de 2024, lidera a lista com impressionantes 360 milhões de reproduções no Spotify. Moonlit Floor (Kiss Me), outra faixa de destaque, acumula 276 milhões de streams, enquanto New Woman, colaboração com a cantora espanhola Rosalía, soma mais de 281 milhões de reproduções.

Além do sucesso nos serviços de streaming, Lisa também demonstra uma estratégia de marketing impecável, revelando pouco a pouco os detalhes do álbum e gerando uma grande expectativa entre os fãs. O projeto promete explorar cinco alter egos da artista, destacando diferentes facetas de sua personalidade e estilo musical.

Alter Ego é o primeiro álbum solo completo da cantora desde o single-álbum Lalisa, lançado em 2021. Diferente de seu projeto anterior, que contava com apenas duas faixas, este novo trabalho apresenta um repertório robusto e eclético, fruto da parceria entre Lisa e a gravadora norte-americana RCA Records.

O álbum conta com participações especiais de grandes nomes da música internacional, como Rosalía, Future, Megan Thee Stallion, Tyla, Doja Cat e RAYE. A faixa Born Again, lançada recentemente com Doja Cat e RAYE, já registra 76 milhões de streams, reforçando o potencial de sucesso do disco completo.

Além das colaborações de peso, a produção do álbum inclui nomes de destaque na indústria musical, como Max Martin, Stargate e Ryan Tedder, garantindo uma sonoridade diversificada que transita entre o pop, hip-hop e R&B.

Lisa e o auge de sua carreira solo

Além do sucesso estrondoso no Spotify, Lisa também tem conquistado destaque nas paradas musicais globais. Seu mais recente single, Born Again, alcançou a 69ª posição na Billboard Hot 100, marcando sua melhor colocação na prestigiada parada norte-americana. Esse é o quinto single solo da cantora a entrar no ranking, reforçando sua posição como a integrante do BLACKPINK com mais entradas na lista sem a participação do grupo.

Desde sua estreia solo em 2021, Lisa tem quebrado barreiras e estabelecido novos padrões para artistas do K-Pop no cenário internacional. Com Alter Ego, a rapper tailandesa reafirma seu status como uma das artistas mais influentes da atualidade, conquistando não apenas fãs do BLACKPINK, mas também uma audiência global cada vez mais ampla.