BTS alcança novo feito histórico no Spotify

Mesmo durante o hiato temporário de suas atividades, o BTS continua consolidando sua posição como um dos grupos mais influentes da indústria musical.

Desta vez, os astros do K-pop quebraram mais um recorde importante no Spotify, tornando-se o primeiro grupo asiático a ultrapassar a marca de 900 milhões de streams com seis de suas canções. Este marco reforça a força da banda e a fidelidade de sua base de fãs ao redor do mundo, que seguem consumindo suas músicas em números impressionantes.

O BTS, que tem seu retorno previsto para a segunda metade de 2025, continua dominando as plataformas digitais. No Spotify, suas músicas não apenas acumulam bilhões de reproduções, mas também alcançam feitos inéditos para um grupo asiático. Confira a lista de faixas que conquistaram essa impressionante métrica:

“Dynamite” – 2 bilhões de streams

– 2 bilhões de streams “My Universe” (parceria com Coldplay) – 1,4 bilhão de streams

– 1,4 bilhão de streams “Butter” – 1,3 bilhão de streams

– 1,3 bilhão de streams “Boy With Luv” (feat. Halsey) – 1,2 bilhão de streams

– 1,2 bilhão de streams “Left and Right” (feat. Jung Kook of BTS) – 1 bilhão de streams

– 1 bilhão de streams “FAKE LOVE” – 900 milhões de streams

A presença contínua do BTS no topo das paradas digitais é notável, considerando que o Spotify não é a principal plataforma de consumo de música na Coreia do Sul. O grupo ainda mantém uma média de 26 milhões de ouvintes mensais na plataforma, sendo mais ouvido em cidades como Jacarta, São Paulo, Santiago, Cidade do México e Bangkok.

BTS: HYBE supera US$ 1,4 bilhão

O sucesso do BTS também reflete diretamente na performance financeira da HYBE, empresa responsável por gerenciar a carreira do grupo e de outros grandes nomes do K-pop, como Seventeen, TXT e ENHYPEN. Em 2023, a HYBE se tornou a primeira companhia de entretenimento coreana a ultrapassar a marca de 2 trilhões de wons sul-coreanos (KRW) em receita. Agora, em 2024, a empresa continua seu crescimento exponencial.

Em um comunicado oficial, a HYBE revelou que sua receita consolidada atingiu 2,2545 trilhões de KRW, o equivalente a aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. O aumento de 4% em relação ao ano anterior estabelece um novo recorde histórico para a companhia. Esse crescimento sustentado é impulsionado não apenas pela popularidade do BTS, mas também pelos investimentos da empresa em novos talentos e estratégias de expansão global.

O impacto do BTS na indústria musical global é inegável, e os fãs aguardam ansiosamente pelo tão esperado retorno do grupo. Com um histórico repleto de recordes e conquistas, o BTS continua moldando o futuro do K-pop e reafirmando sua influência no cenário musical internacional.