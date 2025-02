A retomada da carreira musical da cantora IZA

A cantora Iza será a grande estrela do Baile de Máscaras do Fairmont Rio, em Copacabana, no evento temático “Jardim Tropical: Entre Flores e Fantasias, o Paraíso é Real”. A apresentação está marcada para o dia 7 de março, sexta-feira que antecede o Desfile das Campeãs, e promete um repertório recheado de sucessos.

Após dar à luz sua filha, Nala, há três meses, Iza está retomando sua agenda profissional e compartilhou os desafios dessa nova fase. “Voltar agora foi uma loucura. Estou passando por uma reabilitação vocal porque a gravidez alterou bastante minha voz, algo que só descobri recentemente. Mas estou muito animada e feliz por estar de volta aos palcos”, revelou a artista em entrevista a revista ELA.

A cantora destacou ainda como tem conciliado a maternidade com a carreira musical. Com o apoio do companheiro, Yuri Lima, e de sua família, Iza busca equilibrar as novas responsabilidades com sua paixão pela música. “Estou mais tranquila e menos exigente comigo mesma. Aprendi que o mais importante é estar bem e me divertir, e é exatamente isso que quero fazer no Baile de Máscaras. Claro que dá um frio na barriga voltar a se apresentar, mas sei que será uma noite inesquecível”, afirmou.