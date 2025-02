Ariana Grande enfrenta forte concorrência no Oscar 2025

A expectativa em torno de “Wicked” e suas dez indicações ao Oscar 2025 tem sido alta, mas, de acordo com o The New York Times, Ariana Grande não é a favorita na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

A artista, que interpreta a icônica bruxa Glinda na adaptação cinematográfica do musical da Broadway, enfrenta forte concorrência, e o jornal acredita que outra atriz sairá vitoriosa na noite da premiação.

Segundo o jornalista Kyle Buchanan, do The New York Times, a grande favorita para levar o Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante é Zoe Saldaña, por sua atuação em “Emilia Pérez”.

Buchanan destacou que, apesar das polêmicas envolvendo a campanha do filme, Saldaña conseguiu manter uma trajetória de sucesso ao longo da temporada de premiações. “Ela começou a ganhar prêmios em janeiro, no Globo de Ouro, e desde então continua dominando”, comentou o colunista.

A atriz, conhecida por seu trabalho em grandes franquias como “Avatar” e “Guardiões da Galáxia”, finalmente teve a oportunidade de brilhar em um papel que demonstra toda a sua versatilidade.

“Os eleitores provavelmente não irão penalizá-la pelas controvérsias do filme, já que ela trabalhou por anos em grandes produções e encontrou agora um papel desafiador”, completou Buchanan.

Não foi apenas Ariana Grande que ficou fora das principais apostas do New York Times. Cynthia Erivo, protagonista de “Wicked”, também não é vista como favorita na categoria de Melhor Atriz. Para Buchanan, a disputa está acirrada entre Demi Moore (“A Substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Fernanda Torres (“Ainda Estou Aqui”).

O jornalista acredita que a brasileira pode surpreender e levar a estatueta. “Nenhuma corrida me deixa mais ansioso do que esta. Moore brilhou no Critics Choice e no SAG Awards, Madison teve força no BAFTA e no Independent Spirit Awards, mas Torres tem um fator de surpresa a seu favor. Seu filme está sendo descoberto pelos membros da Academia na reta final, o que pode influenciar votos”, explicou.

Ariana Grande e Cynthia Erivo terão performance especial no Oscar

Mesmo sem ser a favorita na disputa, Ariana Grande terá um momento de destaque na cerimônia do Oscar 2025. A cantora dividirá o palco com Cynthia Erivo para uma performance especial relacionada a “Wicked”. A apresentação foi confirmada pela Academia e promete ser um dos momentos mais aguardados do evento.

O Oscar 2025 acontece no próximo domingo (2) e promete fortes emoções. Resta agora saber se as previsões do The New York Times se concretizarão ou se Ariana Grande surpreenderá a crítica e levará para casa a tão cobiçada estatueta.