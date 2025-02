Álbum novo a caminho? Billie Eilish revelou novidades

A cantora Billie Eilish está vivendo um dos momentos mais intensos de sua carreira. Em plena turnê mundial do álbum Hit Me Hard and Soft, lançado no ano passado, a artista já pensa nos próximos passos e deu pistas sobre um possível retorno ao estúdio ainda em 2025.

Em uma entrevista concedida à Hit Network enquanto passava pela Austrália, Eilish confirmou que pretende voltar a compor e gravar novas músicas. “Definitivamente, voltarei para o estúdio e começarei a trabalhar em novas coisas”, revelou. Contudo, a agenda cheia de shows parece ser um fator que pode adiar esse retorno. “Ainda tenho muitas apresentações pela frente, talvez até mais do que o planejado”, disse a artista, deixando os fãs curiosos sobre possíveis expansões na turnê.

A cantora, conhecida por sucessos como What Was I Made For? e Birds of a Feather, segue com apresentações marcadas até o fim de junho, incluindo uma etapa europeia após finalizar os compromissos na Austrália. Até o momento, ela já realizou múltiplos shows em Brisbane e Sydney, consolidando sua presença nos palcos internacionais.

Antes de aterrissar na Oceania, Eilish teve uma intensa passagem pela América do Norte, encerrando a etapa no icônico Kia Forum, na Califórnia. No Grammy 2025, ela brilhou com uma performance impactante de Birds of a Feather, canção que foi um dos maiores sucessos de 2024 e conquistou o público global. O álbum Hit Me Hard and Soft também se destacou, recebendo indicações importantes, mas acabou perdendo na categoria de Álbum do Ano para Cowboy Carter, de Beyoncé.

Ao refletir sobre o impacto de seu mais recente projeto, Eilish confessou que não tinha certeza de como o álbum seria recebido. “Nunca sei o que as pessoas vão gostar ou não. Durante o processo de produção, tive dúvidas sobre a aceitação do público”, admitiu. Porém, a artista decidiu focar na autenticidade. “No final das contas, percebi que estava fazendo isso para mim mesma, sem tentar agradar ninguém além de mim.”