Justin Timberlake cancela show em Ohio devido a gripe

Na última quinta-feira (27), o público em Columbus, Ohio, esperava ansiosamente pelo show de Justin Timberlake, parte de sua aguardada Forget Tomorrow World Tour.

No entanto, momentos antes da abertura das portas da Nationwide Arena, o cantor usou seus stories no Instagram para informar a todos que precisaria cancelar a apresentação devido a um estado de saúde delicado.

Em uma mensagem sincera aos fãs, Timberlake explicou a situação de forma emotiva.

“Gente. Estou com o coração partido”, começou. “Tenho que cancelar o show hoje à noite. Fui para o teste de som lutando contra a gripe e agora ela está me dominando. É horrível decepcionar vocês, e minha equipe trabalhou tanto para fazer esse show acontecer. Quero tranquilizá-los, vocês receberão o reembolso dos seus ingressos. Amo todos vocês.”

A decisão de cancelar o show foi tomada com pesar, mas a saúde do artista precisou ser priorizada. A turnê Forget Tomorrow World Tour tem sido uma das mais esperadas de 2024, sendo um marco na carreira de Timberlake. Esta série de shows foi inicialmente planejada para ocorrer em novembro de 2023, mas, devido a complicações de saúde, incluindo bronquite e laringite, diversos shows, incluindo o de Ohio, foram adiados.

A Forget Tomorrow World Tour celebra o lançamento do sexto álbum solo de Timberlake, Everything I Thought It Was, lançado em março de 2024. O trabalho conta com o single “Selfish” e dá sequência ao aclamado Man of the Woods, de 2018.

O álbum marca uma nova fase na carreira do cantor, trazendo um som mais introspectivo e maduro. Para Timberlake, a turnê não é apenas uma forma de celebrar o trabalho, mas também de conectar-se com seus fãs, como ele mesmo destacou em seus stories.

Ainda segundo a Billboard, a turnê está programada para ser retomada em abril de 2024, com um show no México. Em junho, Timberlake segue para a Europa, começando em Milão, na Itália, e encerrando em Luxemburgo no início de julho. A expectativa é que a recuperação do cantor esteja completa até então, permitindo que ele continue encantando o público com suas performances.

Justin Timberlake e Beyoncé no SNL

Além de anunciar a pausa na turnê, Justin Timberlake também compartilhou memórias de uma de suas participações mais engraçadas no Saturday Night Live (SNL), programa de humor onde o cantor atuou ao lado de Beyoncé em um esquete inesquecível. A cena, transmitida em novembro de 2008, mostrava Timberlake, Andy Samberg e Bobby Moynihan tentando acompanhar os passos de dança de Beyoncé na famosa música “Single Ladies”.

Em entrevista ao documentário Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music, Timberlake revelou como a ideia para o esquete surgiu, e o esforço que fez para convencer Beyoncé a participar da performance, mesmo com sua relutância inicial.

Ele revelou que vestiu o traje de dançarino, com collant e salto alto, para mostrar à cantora o quão engraçada seria a situação. No final, Beyoncé cedeu, e o esquete virou um dos momentos mais icônicos da história do programa.

Apesar dos contratempos de saúde, Justin Timberlake continua sendo uma das figuras mais influentes e amadas da música pop. Com a Forget Tomorrow World Tour retomando em breve e com o sucesso de seu novo álbum, as expectativas são altas para o que ainda está por vir. Timberlake tem se mostrado não apenas um talentoso cantor e compositor, mas também um artista que sabe como se conectar com seus fãs, seja através de suas músicas ou de momentos de leveza e humor, como o inesquecível esquete do SNL.

Sua carreira segue sólida, com novos projetos e, sem dúvida, novos momentos memoráveis que vão continuar encantando fãs ao redor do mundo.