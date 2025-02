Relembre curiosidades sobre a carreira de Bob Dylan

Aos 83 anos, Bob Dylan segue sendo uma das figuras mais influentes da música mundial. Com uma carreira que abrange mais de seis décadas, ele acumulou prêmios, rompeu barreiras e deixou um legado com mais de 600 composições, muitas das quais regravadas mais de 6.000 vezes por artistas renomados. Agora, sua história ganha destaque no cinema com o filme “Um Completo Desconhecido”, que conquistou sete indicações ao Oscar 2025.

O filme e as indicações ao Oscar

Dirigido por James Mangold, o longa concorre em categorias de peso, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Timothée Chalamet, que dá vida a Dylan, disputa o prêmio de Melhor Ator, enquanto Edward Norton busca o troféu de Melhor Ator Coadjuvante. A produção também foi indicada nas categorias de Melhor Figurino, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som e outras.

Do reconhecimento literário ao palco do rock

Dylan sempre foi mais do que um músico; sua habilidade lírica lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, reconhecimento inédito para um cantor e compositor. Mesmo assim, manteve sua postura discreta e recusou-se a comparecer à cerimônia, aceitando a honraria apenas meses depois.

Embora seja amplamente associado ao folk, Dylan teve momentos de aproximação com o rock, sendo inicialmente barrado por seus produtores. Seu primeiro single no estilo, “Mixed Up Confusion”, foi retirado de circulação, mas ele conseguiu fazer a transição definitiva para o rock com o álbum “Bringing It All Back Home”, de 1965. Sua performance eletrificada no Newport Folk Festival consolidou essa mudança e marcou um divisor de águas em sua trajetória.

Uma vida de palcos e premiações

O apelido de “turnê sem fim” não surgiu por acaso. Desde 1988, Dylan se mantém na estrada, superando a marca de 3.000 shows. Seu impacto também é visível nas inúmeras homenagens que recebeu ao longo dos anos. Ele foi laureado com a Medalha Presidencial da Liberdade em 2012, além de acumular 10 prêmios Grammy e entrar para os Halls da Fama do Rock e dos Compositores.