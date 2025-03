Trema Techno celebra 3 anos na Galeria dos Estados

A Trema Techno, uma das principais festas de techno e cultura rave de Brasília, celebra 3 anos com uma edição especial que promete tremer a capital federal. A festa que ocorre neste sábado (15/3) a partir das 22h na Galeria dos Estados contará com atrações de peso da cena nacional e local, como DJ Garib (SP) e DJ Myla (RJ), as DJs locais Claradontcare, Marceline e os residentes Oblongui e Maze One.

O evento ganhou ainda mais relevância ao ser convidada para integrar o Techno Conecta, um projeto nacional que une coletivos e artistas da cena techno em todo o Brasil, promovendo a conexão entre a cena techno nacional.

A Trema Techno nasceu de um sonho dos criadores DJ Oblongui, DJ Maze One e DJ Data Assault de criar uma festa dedicada ao som techno autenticamente brasiliense e vingou em uma parceria de festas que aconteciam na Birosca, no Sub do Conic, onde tocaram por 3 anos. “Sentíamos que, em Brasília, faltava uma noite focada nesse estilo, que é um dos pilares da música eletrônica. Queríamos trazer uma proposta diferente para a cena, com uma vibe mais underground e voltada para os amantes do techno.” eles relatam em nota.

Com uma visão ampla do techno, a festa representa a paixão pela música, pela dança e pela conexão que só o techno proporciona “É uma festa que acolhe um público diverso e plural, desde os mais experientes até os que estão descobrindo o estilo agora.” o DJ Oblongui detalha em nota.

Começando com sons suaves e hipnóticos, passando pelo raw-techno, explorando o acid-techno, o techno de Detroit e conforme a noite esquenta, chegando ao hard-techno, o hard-groove, o neo-rave e até o tekkno. “A música é muito diversa, e sempre buscamos o som ideal para cada momento da festa, criando uma jornada sonora que envolve o público do início ao fim.” reforçam os DJ´s residentes.

Afim de resgatar o espírito underground e oferecer uma festa acessível a um público amplo e diverso que compartilhe a paixão pela pista de dança e pela música intensa, a Trema Techno visa fortalecer a cena independente, inspirar a criação de novos coletivos e colocar Brasília no mapa nacional do techno. “Nosso maior desejo é ver Brasília reconhecida como um polo importante de techno no país, e a Trema está aqui para contribuir com isso.” expressam.