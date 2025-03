Billie Eilish pode vir ao Brasil? Cantora sugere novas datas para turnê mundial

Os fãs de Billie Eilish no Brasil estão atentos a cada declaração da cantora, e a mais recente delas trouxe esperança para quem sonha em vê-la novamente no país. Durante uma entrevista ao canal australiano “Hit Network”, a estrela revelou que sua turnê mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour terá mais datas adicionadas no futuro, o que pode incluir uma passagem pelo Brasil.

Ao falar sobre seus planos para 2025, Billie Eilish deixou escapar uma informação que pegou os fãs de surpresa. “Definitivamente vou voltar ao estúdio para criar coisas novas. Mas também tenho mais turnê para fazer. Muita turnê. Provavelmente mais do que já está agendado, o que me deixa animada”, disse a cantora.

Atualmente, Billie está se apresentando em arenas da Austrália. Em abril, ela embarca para a Europa, onde seguirá com a turnê até julho. No entanto, nenhuma data foi confirmada para o segundo semestre de 2025, alimentando especulações sobre novos shows.

Embora não tenha feito um anúncio oficial, a declaração de Billie reacendeu as esperanças dos brasileiros. Muitos acreditam que a cantora pode ser um dos nomes do festival The Town, que acontece em setembro de 2025, em São Paulo. Vale lembrar que sua única visita ao país foi em 2023, quando integrou o lineup do Lollapalooza Brasil.

Caso a nova agenda inclua o Brasil, a expectativa é que a cantora se apresente em shows solo, ampliando a experiência dos fãs, que aguardam ansiosos por uma performance mais intimista e exclusiva.

Billie Eilish: Parceria com Ariana Grande no horizonte?

Outro ponto que tem movimentado a base de fãs de Billie Eilish é uma possível parceria com Ariana Grande. Durante um evento em Los Angeles, onde conversaram sobre o filme Wicked, Billie se confundiu ao dizer “mais algumas músicas” em vez de “mais algumas perguntas”. Ariana, de pronto, respondeu: “Precisamos fazer isso em algum momento”. Billie, assumida arianator, não hesitou: “Eu adoraria!”.

Embora nada tenha sido confirmado, a troca entre as duas cantoras gerou grandes expectativas entre os fãs, que agora especulam um futuro projeto conjunto.

Enquanto isso, resta aguardar os próximos passos de Billie Eilish e torcer para que o Brasil esteja entre os destinos da turnê. Se confirmada, sua vinda promete ser um dos eventos musicais mais esperados dos próximos anos.