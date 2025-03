O lançamento de ‘Alter Ego’, o álbum solo da Lisa

O tão esperado álbum solo de Lisa, Alter Ego, finalmente chegou às plataformas nesta sexta-feira (28), trazendo 15 faixas que exploram diferentes sonoridades e mostram a versatilidade da cantora. O projeto inclui colaborações de peso, como Rosalía, Doja Cat, RAYE, Future, Megan Thee Stallion e Tyla.

Dentre as músicas já conhecidas pelo público, destacam-se os singles lançados previamente: Rockstar, New Woman (com Rosalía), Moonlit Floor (Kiss Me) e Born Again (com Doja Cat e RAYE). Além disso, o álbum apresenta uma novidade que promete agradar os fãs brasileiros: Chill, faixa com batidas de funk, resultado da parceria entre o duo brasileiro Tropkillaz e a equipe de produtores Stargate.

Para dar ainda mais identidade ao projeto, Lisa criou cinco alter egos — Roxi, Sunni, Kiki, Speedi e Vixi — cada um refletindo diferentes facetas de sua personalidade e influenciando a estética e o tom das faixas. Enquanto canções como Dream trazem vocais delicados e emocionantes, outras, como Elastigirl, BADGRRRL e Fxck Up The World (com Future), evidenciam o flow poderoso da rapper.

A cantora LISA segue ampliando o universo de seu aguardado projeto solo Alter Ego, e desta vez trouxe duas grandes estrelas da música pop para acompanhá-la. A artista do BLACKPINK lançou o single “Born Again”, uma colaboração poderosa com Doja Cat e Raye.

O videoclipe, de estética sofisticada, apresenta as três cantoras em uma mansão luxuosa, filmadas em preto e branco, transmitindo uma atmosfera elegante e introspectiva. Enquanto relaxam em uma sala de estar glamorosa, elas interpretam a letra da canção de forma intensa. A divulgação da parceria vinha sendo alimentada por LISA ao longo do mês, incluindo a revelação de uma arte promocional no estilo Neo-Noir, onde o trio surge vestindo trajes pretos sofisticados em uma composição visual marcante.

A expectativa em torno de Alter Ego só cresce, e os fãs poderão conferir o álbum completo no dia 28 de fevereiro. O projeto sucede uma série de lançamentos de sucesso em 2024, incluindo Rockstar – que atingiu a posição 70 na Billboard Hot 100 –, além das faixas New Woman, parceria com Rosalía, e Moonlit Floor (Kiss Me).

Segundo informações divulgadas, o conceito do álbum é baseado em cinco personas distintas que LISA incorpora ao longo do projeto, cada uma representada por um dos cinco pontos de uma estrela, um símbolo central na identidade visual da campanha.

Em uma recente entrevista à Billboard, a cantora compartilhou detalhes sobre seu processo criativo, destacando sua busca pela perfeição. “Ainda estou ajustando alguns detalhes da tracklist e vendo o que posso mudar”, revelou. “Está tudo pronto, mas acho que as pessoas vão se surpreender com minha versatilidade e com o que sou capaz de fazer.”