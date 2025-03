Katy Perry revela detalhes da ‘The Lifetimes Tour’

Katy Perry está prestes a dar início à sua aguardada turnê mundial, “The Lifetimes Tour”, e já compartilhou alguns detalhes sobre o que os fãs podem esperar desse novo espetáculo.

Em entrevista ao WGN News, a artista revelou que a produção será inspirada em elementos de ficção científica e videogames, mantendo sua tradição de criar experiências visuais e emocionais imersivas.

Katy Perry explicou que a nova turnê trará uma narrativa visual inovadora, explorando temas futuristas e a estética dos games. “Toda vez que crio uma turnê, construo um universo completamente diferente.

Desta vez, ela tem um toque de ficção científica e é um pouco inspirada em videogames”, disse a cantora. Apesar da abordagem tecnológica, a mensagem principal continua sendo a busca pelo amor e pela conexão consigo mesmo. “A temática pode ser futurista, mas no fim, tudo gira em torno do amor – encontrar o amor ao seu redor e dentro de você”, completou.

Quem já assistiu a uma turnê de Katy Perry sabe que a cantora não economiza na grandiosidade dos espetáculos. Ela mesma compara suas produções a um verdadeiro parque temático sobre rodas.

“Quando entro em turnê, gosto de realmente entender onde estou a cada noite. Eu nunca sigo um roteiro ao falar com o público – tudo depende do momento e da conexão que criamos. E, claro, eu sempre trago algo grandioso, como uma Disneylândia itinerante”, afirmou.

Com essa declaração, fica evidente que “The Lifetimes Tour” promete ser um evento espetacular, recheado de efeitos especiais, figurinos extravagantes e uma produção cinematográfica que transforma cada show em uma experiência única.

Katy Perry: Passagem pelo Brasil e expectativa dos fãs

A turnê mundial de Katy Perry tem datas esgotadas em diversas partes do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania. Após anos sem realizar uma turnê global – devido à sua residência em Las Vegas –, a cantora está ansiosa para reencontrar seus fãs ao redor do mundo. Com 79 shows programados, ela prometeu que cada noite será especial e diferente.

O Brasil é um dos destinos confirmados da “The Lifetimes Tour”, e os fãs brasileiros já estão contando os dias para ver Katy Perry novamente nos palcos. Em setembro, a cantora se apresentará no festival The Town, em São Paulo, trazendo ao público um show repleto de sucessos e novas faixas do álbum “143”. Sua última passagem pelo país ocorreu no Rock in Rio, onde apresentou algumas músicas do novo trabalho pela primeira vez.

No mesmo dia da apresentação de Katy Perry no The Town, outra estrela pop também subirá ao palco: Camila Cabello, com sua turnê “YOURS, C”. O evento promete ser um dos mais aguardados do ano para os fãs de música pop no Brasil.

Com inspirações que misturam tecnologia, fantasia e emoção, “The Lifetimes Tour” promete ser mais uma superprodução marcante na carreira de Katy Perry. Agora, resta aguardar abril para ver a artista dar o pontapé inicial nessa nova jornada musical e setembro para sua tão esperada passagem pelo Brasil.