A parceria de Billy Idol com Avril Lavigne

Após mais de uma década sem lançar um álbum de inéditas, Billy Idol está de volta ao estúdio com “Dream Into It”, que chega ao público no dia 25 de abril. O trabalho promete reviver a energia do rock que marcou sua carreira, trazendo parcerias de peso, como Avril Lavigne, Joan Jett e Alison Mosshart, do The Kills.

O primeiro single, “Still Dancing”, será acompanhado por um videoclipe e presta homenagem à icônica “Dancing with Myself”. Na nova canção, Idol referencia sua própria trajetória ao cantar “I’m still dancing, but now I ain’t alone”, em um contraste direto com a solitária afirmação original “I’m dancing with myself”. O cantor relembrou sua juventude em Londres, quando levava seus pertences em um simples saco plástico e ouvia que sua jornada no mundo da música não daria frutos. “O punk rock abriu um caminho para nós, e nos agarramos à música com todas as nossas forças”, revelou.

Faixas de “Dream Into It”:

Dream Into It 77 (feat. Avril Lavigne) Too Much Fun John Wayne (feat. Alison Mosshart) Wildside (feat. Joan Jett) People I Love Gimme The Weight I’m Your Hero Still Dancing

Avril Lavigne critica rumores sobre sua morte: ‘É tão idiota’

A cantora canadense Avril Lavigne refutou com todas as suas forças às teorias da conspiração de que ela teria falecido no inicio dos anos 2000 e posteriormente substituída por uma dublê chamada Melissa Vandella.

“É engraçado para mim”, disse Avril, de 39 anos, sobre a teoria da conspiração. “Por um lado, todo mundo fica tipo, ‘Oh, meu Deus, você parece exatamente o mesmo. Você não envelheceu um dia.’ Mas então, outras pessoas pensam, você sabe, há uma teoria da conspiração de que eu não sou eu”, explicou a artista em um recente episódio do podcast Call Her Daddy com Alex Cooper.

“Honestamente, não é tão ruim assim. Poderia ser pior, certo?. Eu sinto que consegui um bom. Não acho que seja negativo ou algo assim, assustador”, complementou a hitmaker de Sk8er Boi.

Avril Lavigne já havia tocado nesse assunto em 2022: “Todo mundo não diz constantemente que eu literalmente pareço a mesma de sempre?”, disse Avril na época. “É engraçado porque todo mundo diz que eu pareço igual, mas tem isso. Isso não faz nenhum sentido. Além disso, quão aleatório? Quando as pessoas tocam no assunto – e isso tem sido trazido para mim há, tipo, anos – que há essa teoria da conspiração de que não sou eu ou algo assim? Sou um clone… não sei, é apenas o boato mais estranho.”

E conclui: “Obviamente, eu sou eu, é tão idiota”.