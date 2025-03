Com 'Anora', Sean Baker leva sexualidade às telas e ganha melhor direção

O diretor de 'Anora', Sean Baker no Oscar 2025 - (crédito: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sean Baker leva a estatueta de melhor direção no Oscar 2025 com o trabalho de direção no filme Anora. O longa recebeu seis indicações a premiação e o diretor vence na primeira participação no Oscar. Mikey Madison, protagonista do longa, foi indicada para a categoria de melhor atriz.

Leia também: Confira a lista completa de vencedores do Oscar 2025

O longa narra a história de Anora (Mikey Madson), uma jovem stripper do Brooklyn que conhece Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo. Os dois vivem um improvável romance que passa por inúmeras aventuras após o casamento de última hora. O filme também concorre a Melhor roteiro original, também assinado por Sean Baker.



















































Um dos destaques da carreira de Sean Baker, antes de Anora, é Projeto Flórida, estreado no Festival de Cannes em 2017. Willem Dafoe, que interpreta o personagem Bobby Hicks, foi indicado ao Bafta e ao Oscar como ator coadjuvante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Oscar 2025

Considerado como a premiação mais importante do cinema mundial, o Oscar chegou à 97ª edição neste ano. A cerimônia acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA).

Emilia Pérez liderou com 13 indicações, enquanto O Brutalista e Wicked ficaram em segundo lugar, com 10 indicações cada. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui concorre em três categorias (melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz).

A cerimônia, apresentada pela primeira vez pelo comediante Conan O'Brien, vai homenagear os bombeiros que lutaram contra os graves incêndios florestais que devastaram Los Angeles em janeiro, causando a morte de pelo menos 29 pessoas.