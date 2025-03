Oscar 2025: 'Anora' vence prêmio de Melhor edição

'Anora' é um dos destaques do Oscar 2025 - (crédito: divulgação/neon)

Anora ganhou o prêmio de Melhor Edição no Oscar 2025. A premiação ocorreu neste domingo (2/3), em Los Angeles, na Califórnia.

O longa narra a história de Anora (Mikey Madson), uma jovem stripper do Brooklyn que conhece Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo. Os dois vivem um improvável romance que passa por inúmeras aventuras após o casamento de última hora. Com direção e roteiro de Sean Baker, que também concorre ao prêmio nessas categorias, o cineasta também assinou a edição do longa.

O filme concorria ao lado de Conclave, Emilia Pérez, O Brutalista e Wicked. Além de Melhor Edição, Anora também foi indicado por Melhor Filme, principal categoria da noite, melhor atriz, pela atuação de Mikey Madson, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original e melhor direção.

