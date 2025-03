Sem surpresa, 'Conclave' leva melhor roteiro adaptado no Oscar 2025

A obra explora o misterioso processo do conclave, cerimônia onde acontece a votação para escolha do próximo Papa - (crédito: Divulgação)

O filme Conclave ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado no Oscar 2025. A premiação foi realizada neste domingo (2/3), em Los Angeles, Califórnia. A transmissão no Brasil foi feita pela TV Globo, TNT e pela Max.

O longa-metragem concorria ao lado de Um Completo Desconhecido, Nickel Boys, Sing Sing e Emilia Pérez. O filme foi escrito pelo dramaturgo e roteirista britânico, Peter Straughan, e teve a história baseada no romance de 2016 de Robert Harris, de mesmo nome. Straughan já venceu o Oscar e o BAFTA em 2012 por O Espião que Sabia Demais, de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado.



















































A obra explora o misterioso processo do conclave, cerimônia onde acontece a votação para escolha do próximo Papa. O cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, indicado por melhor ator na premiação, reúne um grupo de sacerdotes, cercados de segredos, para eleger o sucessor do pontífice após sua morte. Dirigido por Edward Berger, o filme venceu o BAFTA de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado em 2025.

