Detalhes sobre o videoclipe de ‘Love in Real Life’ de Lizzo

Após um período longe dos holofotes, Lizzo está de volta ao cenário musical com um novo single. “Love In Real Life”, lançado nesta sexta-feira (28), marca o início de uma nova fase na carreira da artista, que busca resgatar a simplicidade e a autenticidade nos relacionamentos, afastando-se das superficialidades das redes sociais.

A divulgação da faixa começou com um teaser impactante, em que a cantora narra: “Tudo era muito mais simples, e é exatamente disso que eu preciso. Sem visualizações, sem curtidas. Amor real. Na vida real.” A declaração reforça o conceito do projeto e sugere uma abordagem mais introspectiva em sua música.

Despedida da Era ‘Special’

Os indícios de um novo ciclo surgiram quando Lizzo se despediu oficialmente do álbum “Special” (2022), um trabalho que representou seu retorno após um período conturbado. Em publicação no Instagram, a artista expressou gratidão pelo impacto do disco, que rendeu prêmios como o Grammy de Gravação do Ano para “About Damn Time” e consolidou seu nome na indústria musical. Além dos prêmios, “Special” percorreu o mundo com uma turnê marcante, levando a artista a 14 países e três continentes.

Novo som, nova estética

A sonoridade de “Love In Real Life” aposta em influências do rock, trazendo uma vibração nostálgica e ao mesmo tempo moderna. Com uma melodia envolvente e um refrão viciante, a música se destaca como um potencial hit radiofônico. No videoclipe, Lizzo surge deslumbrante em um visual inspirado no icônico figurino de Cher em “If I Could Turn Back Time”, reforçando a atmosfera retrô e dançante da produção.

O último lançamento solo de Lizzo havia sido “Pink”, faixa que integrou a trilha sonora do filme “Barbie” (2023). No entanto, ainda não há informações sobre um novo álbum completo, o que mantém os fãs ansiosos por novidades.