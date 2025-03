O que Luísa Sonza disse sobre fim da era ‘Escândalo Íntimo’

Após o sucesso de Escândalo Íntimo, lançado em 2023, Luísa Sonza reflete sobre o encerramento dessa fase e sua crescente conexão com o mercado musical latino. Em entrevista à Quem, a cantora afirmou sentir-se mais madura para seguir adiante.

“Finalizei Escândalo Íntimo, cumpri tudo o que queria com esse projeto e agora estou pronta para novos desafios”, revelou.

A artista destacou que sua relação com o cenário internacional vem se fortalecendo desde 2022, quando foi indicada ao Grammy Latino. “Já conhecia muitas pessoas desde então, e a internet tem um papel essencial nisso, tornando as barreiras menos rígidas”, explicou.

Apesar do interesse por colaborações internacionais, Luísa adota uma postura estratégica na escolha de parcerias. “Já recusei feats porque quero manter coerência no meu trabalho. Não adianta aceitar só para não perder a oportunidade, é preciso fazer sentido dentro do que estou construindo”, disse.

A cantora reforçou que, embora tenha grandes amigos na cena latina, prefere manter os próximos passos em sigilo. “Tenho muitos contatos, como a própria Emilia, mas se eu falar mais, acabo dando spoiler”, brincou.

A parceria de Luísa Sonza e Emilia em ‘Bunda’

A cantora argentina Emilia e a estrela brasileira Luísa Sonza acabam de lançar “Bunda”, uma colaboração vibrante que mistura funk brasileiro, reggaeton e elementos do pop electro-latino. A faixa chegou acompanhada de um videoclipe eletrizante, que promete conquistar as pistas e as plataformas digitais.

Com uma batida contagiante e uma letra provocante, “Bunda” celebra a liberdade de expressão e a confiança corporal, incentivando os ouvintes a se soltarem sem medo. A música destaca o estilo ousado de ambas as artistas, conhecidas por suas abordagens inovadoras dentro da cena musical latina e pop.

Colaboração de peso

Emilia, que já dividiu o microfone com nomes como TINI e Los Ángeles Azules, continua sua ascensão internacional com essa parceria marcante ao lado de Luísa Sonza. A brasileira, por sua vez, reforça sua presença global ao colaborar com uma das maiores promessas do pop latino atual.

Visual impactante

O videoclipe de “Bunda” traz uma estética vibrante e sensual, combinando cenários exuberantes com coreografias envolventes. A produção exalta o empoderamento feminino e a celebração da diversidade, elementos que se tornaram característicos no trabalho de ambas as artistas.

Com essa fusão de ritmos e estilos, Emilia e Luísa Sonza reafirmam seu domínio sobre a música pop contemporânea e prometem fazer de “Bunda” um hit inesquecível.

O clipe e a faixa já estão disponíveis nas principais plataformas.