Shakira adia show no Chile por questões de segurança no palco - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Shakira precisou adiar seu aguardado show em Santiago, no Chile, programado para o último domingo (2 de março), devido a problemas estruturais no Estádio Nacional. A decisão foi anunciada poucas horas antes da apresentação e causou decepção entre os milhares de fãs que aguardavam ansiosamente pelo espetáculo.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran, uma das maiores da carreira da artista, exige uma estrutura de palco de 62 toneladas. No entanto, a equipe de produção identificou que o piso do local onde o palco seria montado apresentava irregularidades e não estava devidamente estabilizado, colocando em risco a segurança de todos os envolvidos.

“Vocês sabem da minha ética profissional e do meu comprometimento com a qualidade dos meus shows. Infelizmente, por razões fora do meu controle, não poderei me apresentar hoje”, declarou Shakira em suas redes sociais.

A produtora local, Fenix Entertainment, também confirmou a situação, informando que os problemas técnicos impediram o correto desenvolvimento da apresentação. “Lamentamos profundamente a situação e garantimos que estamos trabalhando para remarcar o show o mais rápido possível”, comunicou a empresa.

Este não é o primeiro contratempo enfrentado por Shakira em sua atual turnê pela América Latina. Recentemente, o show em Medellín, na Colômbia, marcado para 24 de fevereiro, também foi adiado devido a preocupações semelhantes com a estrutura do palco. Além disso, a cantora precisou cancelar sua apresentação em Lima, Peru, no dia 16 de fevereiro, por recomendação médica, após ter sido hospitalizada por uma condição abdominal.

Diante dos desafios, Shakira reforçou seu compromisso com os fãs e garantiu que sua prioridade é oferecer um show seguro e de alta qualidade. “Eu jamais comprometeria a segurança da minha equipe e do meu público. Também nunca entregaria uma apresentação abaixo do padrão que vocês merecem”, afirmou a artista.

Shakira: Próximos passos e nova data para Santiago

Com a agenda ajustada, a próxima parada de Shakira será em Buenos Aires, Argentina, onde ela se apresentará nos dias 7 e 8 de março, no Campo Argentino de Polo. A cantora e sua equipe estão trabalhando para definir uma nova data para o show em Santiago, garantindo que a estrutura esteja completamente adequada para receber o público.

Enquanto aguardam a remarcação do show no Chile, os fãs podem se consolar com a promessa de Shakira: “Farei tudo que estiver ao meu alcance para retornar o mais rápido possível. Se for necessário, pessoalmente inspecionarei cada parafuso da estrutura para garantir que possamos celebrar juntos da melhor maneira.”