Ariana Grande fala sobre o lançamento do álbum Deluxe - (crédito: TMJBrazil)

De acordo com o portal Variety, Ariana Grande tem motivos de sobra para comemorar sua carreira, com uma indicação ao Oscar por sua performance como Glinda em Wicked e um Grammy no currículo.

No entanto, a estrela não esquece suas raízes musicais, e seus fãs estão atentos ao seu próximo passo no mundo da música.

Recentemente, Grande falou sobre o lançamento de uma edição deluxe de seu aclamado álbum Eternal Sunshine, embora tenha sido cautelosa ao não revelar uma data exata para o tão aguardado projeto.

Em sua primeira aparição no tapete vermelho do Oscar como indicada, Ariana Grande foi questionada sobre o futuro lançamento de Eternal Sunshine Deluxe, e sua resposta gerou ainda mais expectativa entre seus seguidores. Quando indagada sobre o lançamento do álbum, ela foi direta, mas sem entregar muitos detalhes:

“Significa que ele deve sair.” A cantora confirmou que o projeto está praticamente pronto, mas se recusou a usar termos como “em breve”, já que essa palavra traz consigo a pressão de uma expectativa muito próxima.

Ela brincou com a situação, dizendo:

“Em breve significa 10 dias ou menos. Não tenho permissão para usar essa palavra neste momento… Hoje não. Você é tão safado. Mantenha os olhos abertos.” Isso deixou os fãs ainda mais ansiosos, mas ao mesmo tempo, aguçando a curiosidade sobre o que realmente está por vir. Ariana deixou claro que está de olho no momento certo para surpreender seus fãs, sem apressar o lançamento.

Ariana Grande: A pausa na música e a dedicação à atuação

Embora o retorno aos palcos como cantora ainda não esteja nos planos imediatos de Grande, a artista deixou claro que a música continua sendo uma parte fundamental de sua vida, mas que, no momento, ela está focada em sua carreira de atriz.

Grande expressou sua gratidão pelo tempo que dedicou à atuação, especialmente com o papel de Glinda em Wicked, e afirmou que seus fãs entenderam sua jornada. “Fico muito grata pela compreensão dos meus fãs. A música sempre fará parte da minha vida, mas agora estou muito em casa no teatro”, revelou em uma entrevista recente.

Grande também mencionou que uma turnê não está em seus planos para os próximos anos, e ela está explorando outras formas de arte. Apesar de não retornar imediatamente aos palcos, seus fãs podem ficar tranquilos, pois o lançamento de novos projetos musicais está no horizonte, mesmo que ela ainda não tenha compartilhado com todos os detalhes sobre quando isso acontecerá.

O fato de que Grande tem algo grande guardado para os fãs não é uma novidade. Ela já havia dito em uma entrevista anterior que a versão deluxe de Eternal Sunshine estava “pronta para ser lançada”, mas deixou claro que está esperando o momento certo para dar o passo final.

A edição deluxe promete surpresas, e a cantora já deixou transparecer que o projeto é algo muito especial para ela, o que aumenta ainda mais as expectativas de seus seguidores.

Embora a cantora ainda não tenha dado uma data oficial, ela se mostra otimista quanto ao impacto que a nova versão do álbum terá. “Estou muito presente agora”, afirmou. E, enquanto isso, os fãs aguardam ansiosos, com os olhos bem abertos, para o anúncio do que promete ser o próximo grande capítulo na carreira musical de Ariana Grande.