Dua Lipa esgota ingressos na Austrália e confirma status de fenômeno global

Dua Lipa continua a reafirmar sua popularidade mundial ao esgotar todos os ingressos da etapa australiana de sua mais recente turnê, “Radical Optimism Tour”.

A cantora britânica, que desembarca na Austrália nos próximos dias, fará oito apresentações entre Melbourne e Sydney antes de seguir para a Nova Zelândia. Com mais de 120 mil ingressos vendidos, a passagem da artista pelo país supera o sucesso de sua última turnê na região, em 2022.

A turnê “Radical Optimism Tour” começa em 17 de março, na Rod Laver Arena, em Melbourne, onde Dua Lipa realizará cinco shows consecutivos.

Em seguida, a cantora parte para Sydney, onde fará três apresentações na Qudos Bank Arena. Após encerrar essa etapa, ela segue para a Nova Zelândia, onde já tem duas datas esgotadas na Spark Arena, em Auckland, no início de abril.

A última visita da cantora ao país, durante a “Future Nostalgia Tour” em 2022, incluiu cidades como Perth, Adelaide e Brisbane, totalizando sete shows com cerca de 100 mil espectadores. Desta vez, concentrando as apresentações em Melbourne e Sydney, Dua Lipa conseguiu ampliar sua base de fãs na Austrália, garantindo um público ainda maior.

Dua Lipa: Acompanhada de talento local

Além do entusiasmo do público, Dua Lipa contará com a participação especial da cantora australiana Kita Alexander, que abrirá os shows. Natural de Brisbane, Alexander tem se destacado na cena musical desde 2013 e lançou seu primeiro álbum, “Young in Love”, em 2024. Seu single “Atmosphere”, em parceria com FISHER, foi indicado a quatro categorias no ARIA Awards, reforçando seu crescente reconhecimento na indústria.

A “Radical Optimism Tour” marca a primeira grande turnê de Dua Lipa em 2025 e serve como suporte para seu terceiro álbum de estúdio, “Radical Optimism”, lançado em 2024. O disco estreou na segunda posição da Billboard 200 e inclui sucessos como “Houdini”, que venceu a categoria de Melhor Música Dance/Eletrônica no Billboard Music Awards de 2024.

A artista britânica também foi uma das grandes indicadas do Brit Awards 2025, concorrendo em quatro categorias: Álbum Britânico do Ano, Artista Britânica do Ano, Melhor Artista Pop e Música do Ano, com “Training Season”. Apesar de não levar nenhum prêmio para casa, Dua Lipa segue consolidada como uma das maiores artistas pop da atualidade.

17 de março – Rod Laver Arena, Melbourne, VIC

– Rod Laver Arena, Melbourne, VIC 19 de março – Rod Laver Arena, Melbourne, VIC

– Rod Laver Arena, Melbourne, VIC 20 de março – Rod Laver Arena, Melbourne, VIC

– Rod Laver Arena, Melbourne, VIC 22 de março – Rod Laver Arena, Melbourne, VIC

– Rod Laver Arena, Melbourne, VIC 23 de março – Rod Laver Arena, Melbourne, VIC

– Rod Laver Arena, Melbourne, VIC 26 de março – Qudos Bank Arena, Sydney, NSW

– Qudos Bank Arena, Sydney, NSW 28 de março – Qudos Bank Arena, Sydney, NSW

– Qudos Bank Arena, Sydney, NSW 29 de março – Qudos Bank Arena, Sydney, NSW

Com um início de ano promissor e ingressos esgotados por onde passa, Dua Lipa reafirma seu lugar na elite da música pop mundial. Seu retorno à Austrália não apenas fortalece sua conexão com o público local, mas também promete performances memoráveis que ficarão marcadas na história da música ao vivo no país.