Lisa, do BLACKPINK, revela desafios financeiros na produção de clipes solo

Lisa, membro do BLACKPINK, está explorando novos horizontes em sua carreira solo e, ao mesmo tempo, lidando com desafios financeiros inesperados.

Em entrevista ao canal “ZIP DAESUNG” no YouTube, a cantora revelou que os custos de produção de seus videoclipes são extremamente elevados e que, sempre que possível, negocia descontos para otimizar seus investimentos.

Desde que fundou seu selo independente, LLOUD, Lisa passou a ter uma perspectiva mais abrangente sobre a indústria da música, lidando diretamente com orçamentos, negociações e logística. Antes, enquanto integrante do BLACKPINK sob a gestão da YG Entertainment, essas questões ficavam a cargo da gravadora.

Agora, como empresária e artista solo, a rapper tailandesa enfrenta desafios que vão além da criação musical.

“Os custos de produção de videoclipes não são brincadeira. Sempre peço descontos porque sei o quanto pode ser caro produzir clipes com qualidade cinematográfica”, contou Lisa durante a entrevista.

Um dos exemplos citados por ela foi a gravação do clipe “Rockstar”. Circulavam rumores de que a artista teria alugado uma rua inteira para a filmagem. No entanto, ela esclareceu que a equipe gravou durante a madrugada, logo após uma chuva, aproveitando o efeito reflexivo da água no chão sem precisar arcar com altos custos para interditar a localização.

Mesmo com uma abordagem financeira cautelosa, Lisa não tem poupado esforços para entregar produções impactantes. Seu álbum “Alter Ego”, lançado pela RCA Records, atingiu a marca histórica de um bilhão de streams no Spotify antes mesmo do lançamento oficial. Esse é um feito inédito para uma artista solo de K-Pop.

O videoclipe de “Rockstar” é o mais assistido desta nova era de sua carreira, acumulando 270 milhões de visualizações no YouTube. Outras faixas do álbum também receberam clipes de alto padrão, como “New Roman”, com Rosalía, “Born Again”, com Doja Cat e RAYE, e “FUTW (Vixi Solo Version)”. “Moonlit Floor” também ganhou um vídeo especial, focado na performance.

Lisa: BLACKPINK segue quebrando recordes

Enquanto Lisa brilha em sua jornada solo, o BLACKPINK continua a dominar a cena musical global. O grupo recentemente alcançou um marco impressionante no YouTube, tornando-se o primeiro artista musical a ultrapassar 96 milhões de inscritos na plataforma. Em comparação, o segundo canal musical mais seguido é o BANGTANTV, do BTS, com 79,8 milhões de inscritos.

Confira o ranking dos artistas mais seguidos no YouTube:

BLACKPINK – 96 milhões de inscritos BTS – 79,8 milhões Justin Bieber – 74,9 milhões Eminem – 64,2 milhões Taylor Swift – 60,7 milhões

Com sua inteligência estratégica e habilidades artísticas afiadas, Lisa segue conquistando espaço no mercado global, consolidando sua identidade como artista solo enquanto ainda celebra os feitos do BLACKPINK.