Como Halsey investiu no rock com ‘safeword’ - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Halsey continua a surpreender seus fãs ao apostar em uma nova fase musical. Nesta quinta-feira (27), a artista lançou seu mais recente single, intitulado “safeword”, acompanhado de um videoclipe repleto de referências visuais ousadas e nostálgicas.

A estética do clipe evoca um universo inspirado no rock alternativo dos anos 1990, incorporando elementos visuais ligados ao sadomasoquismo e à liberdade feminina. A produção destaca um jogo estético intenso, onde Halsey se desafia artisticamente ao sair de sua zona de conforto e explorar novas camadas de sua identidade musical.

O lançamento chega após a recepção morna de seu último álbum, “The Great Impersonator”, divulgado em agosto de 2024. O projeto, que trazia influências de Björk e Fiona Apple, acabou dividindo opiniões e recebeu duras críticas da Pitchfork, que atribuiu uma nota 4.8 ao trabalho. A publicação destacou que o disco apresentava uma sonoridade inconsistente e pouco inovadora, apontando para uma tentativa frustrada de reinvenção dentro do pop-rock.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por halsey (@iamhalsey)

Detalhes sobre ‘I Never Loved You’ da Halsey

Halsey lançou sua mais nova faixa, “I Never Loved You,” como parte de seu próximo álbum The Great Impersonator. Inspirada pelos sons dos anos 80 e pelo estilo de Kate Bush, a canção traz uma atmosfera nostálgica, marcada por uma melodia envolvente que complementa a intensidade das letras.

Na música, Halsey aborda temas como perda e desilusão, com versos poderosos como: “Você pode pegar o dinheiro, pode pegar um avião / Para uma linda ilha, construir sua casa em meu nome / […] Eu nunca te amei”. A profundidade emocional da faixa reflete o tom pessoal que o álbum promete trazer.

The Great Impersonator, previsto para ser lançado em 25 de outubro, será o quinto álbum de estúdio da artista. Ele vem após o sucesso de If I Can’t Have Love, I Want Power (2021), que alcançou o segundo lugar na Billboard 200. Halsey descreveu este novo trabalho como um projeto íntimo e diversificado, explorando diferentes décadas e estilos musicais.

O lançamento do álbum foi precedido por uma série criativa no Instagram, na qual Halsey encarna ícones musicais que serviram de inspiração para as músicas. A faixa “I Never Loved You” faz parte dessa iniciativa, mostrando a versatilidade da cantora ao revisitar o legado de artistas como Kate Bush.

Além dessa faixa, The Great Impersonator contará com outros singles já lançados, como “The End,” “Lucky” e “Lonely Is the Muse.” A expectativa em torno do álbum só aumenta, especialmente após Halsey envolver os fãs em uma caça ao tesouro para revelar diferentes capas do projeto, inspiradas por diferentes épocas.