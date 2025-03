Maite Perroni mantém viva a esperança de lançamento do documentário do RBD - (crédito: TMJBrazil)

O aguardado documentário do RBD segue sem uma previsão concreta de lançamento. Em recente entrevista ao programa mexicano Sale El Sol, a cantora e atriz Maite Perroni revelou que o material está completamente finalizado, mas ainda não há uma plataforma definida para sua exibição.

A notícia reacende a esperança dos fãs, que aguardam ansiosamente por registros inéditos dos bastidores da Soy Rebelde Tour, turnê que marcou a reunião do icônico grupo em 2023.

Maite Perroni compartilhou que a ideia do documentário nasceu durante a turnê, que percorreu diversos países da América Latina e América do Norte. “É um projeto muito bonito que conseguimos trabalhar enquanto estávamos na estrada.

Já está pronto, mas precisamos decidir onde e como disponibilizá-lo para que os fãs possam aproveitar da melhor maneira”, disse a artista.

O documentário promete oferecer um olhar exclusivo sobre os momentos mais marcantes da reunião do grupo, incluindo bastidores, ensaios, cenas inéditas e a emoção dos integrantes ao subir novamente aos palcos após tantos anos. O projeto se soma a outros materiais que ficaram pendentes após o encerramento da turnê, entre eles um álbum de inéditas e o registro do show realizado em São Paulo.

Além do documentário, outra produção que ainda não viu a luz do dia é o Live In São Paulo, show gravado na capital paulista durante a turnê. O material já está editado e pronto para ser lançado, mas, assim como o documentário, depende de um alinhamento entre os integrantes para que sua distribuição aconteça.

Christian Chávez, outro membro do grupo, comentou recentemente sobre a situação. “O Live In São Paulo está pronto, mas é complicado. Somos várias pessoas envolvidas e precisamos tomar decisões em conjunto. Mas o importante é que o material existe e, em algum momento, será lançado”, afirmou o cantor.

A declaração de Christian reforça que, apesar das incertezas, os integrantes do RBD não descartam a possibilidade de disponibilizar o conteúdo para os fãs. No entanto, questões burocráticas e possíveis divergências internas parecem estar atrasando a liberação desses projetos.

Maite Perroni: Expectativa e paciência

Desde o fim da Soy Rebelde Tour, os fãs do RBD seguem atentos a qualquer novidade sobre novos lançamentos do grupo. A turnê marcou um reencontro histórico, com apresentações lotadas e uma recepção calorosa do público, reacendendo a paixão pela banda que marcou uma geração.

A dúvida que paira agora é: quando e onde o documentário e o Live In São Paulo serão lançados? Com o material já finalizado, resta apenas a decisão estratégica sobre a melhor forma de distribuição. Se depender do entusiasmo de Maite Perroni e Christian Chávez, é apenas uma questão de tempo até que os fãs tenham acesso a esses registros especiais.

Por enquanto, a recomendação é seguir acompanhando as redes sociais dos integrantes e aguardar por atualizações oficiais. O legado do RBD continua vivo, e a expectativa é que essas memórias da turnê não fiquem guardadas por muito mais tempo.