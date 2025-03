Roberto Carlos se prepara para show final antes de retornar ao Brasil

Após uma temporada de dois meses fora do Brasil, Roberto Carlos está pronto para concluir sua série de apresentações internacionais antes de retornar ao país. O cantor se encontra em Lima, no Peru, onde fará um show na noite desta segunda-feira (3).

Esse será seu último compromisso fora do território brasileiro antes de voltar para casa.

O ‘Rei’ partiu do Brasil no dia 31 de dezembro para aproveitar um período de descanso nos Estados Unidos. Após as férias, ele retomou sua agenda profissional com apresentações em Quito, no Equador, e Bogotá, na Colômbia, reacendendo a conexão com seu público latino-americano. Agora, em Lima, ele fecha esse ciclo de compromissos internacionais.

Com o retorno ao Brasil programado para os próximos dias, Roberto Carlos não terá muito tempo para descanso. Entre os dias 12 e 16 de março, ele estará no navio Costa Pacífica para mais uma edição do tradicional cruzeiro temático, onde se apresenta para seus fãs em alto-mar.

O evento, que já se tornou um marco na carreira do artista, reúne admiradores de diversas partes do país e promete momentos inesquecíveis.

Roberto Carlos: Aniversário em Natal

Já no Brasil, Roberto Carlos celebrará seus 84 anos de uma maneira especial. No dia 19 de abril, ele subirá ao palco da Arena das Dunas, em Natal (RN), para um grande show que marcará a data. A escolha da cidade para a comemoração reflete o carinho do cantor pelo público potiguar e pela energia contagiante que sempre recebe por lá.

A expectativa é de que, nos próximos dias, sejam divulgadas mais informações sobre os próximos passos da agenda do artista, incluindo novas apresentações pelo país.

Fiel ao seu compromisso com a música e seus fãs, Roberto Carlos segue mostrando que, mesmo aos 84 anos, sua trajetória continua repleta de grandes momentos.