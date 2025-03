A pausa que Ludmilla planeja para a carreira

Ludmilla está pronta para encarar a intensa agenda, mas seu maior motivo de felicidade no momento está fora dos holofotes. A cantora e sua esposa, Brunna Gonçalves, aguardam ansiosamente a chegada da primeira filha do casal, que receberá o nome de Zuri.

Segundo Ludmilla, a chegada de Zuri representa um momento especial que merece ser vivido com intensidade. Para isso, a artista revelou que fará uma pausa nos compromissos profissionais quando a filha nascer. “Estamos contando os dias para recebê-la com muito amor. Foi um sonho que planejamos com carinho e quero estar presente em cada instante desse momento tão especial”, declarou a cantora.

A escolha do nome da bebê tem um significado especial. De origem africana, Zuri quer dizer “mulher forte e encantada” na língua suaíli, falada em países como Quênia, Uganda, Ruanda e Tanzânia. O casal sempre demonstrou orgulho de suas raízes e quis que a identidade da filha refletisse esse sentimento.

O novo projeto musical de Ludmilla voltado ao R&B

Ludmilla agitou as redes sociais ao revelar que está trabalhando em um novo projeto de R&B. A cantora compartilhou registros no estúdio ao lado de renomados produtores e compositores, incluindo Hitmaka, Max Gousse, Poo Bear e London On The Track. A legenda da postagem, “R&B on the way” (“R&B a caminho”, em português), foi o suficiente para deixar os fãs em grande expectativa.

Os rumores sobre essa nova fase musical já circulavam há algum tempo, especialmente após Ludmilla ser vista em Los Angeles no final de janeiro. Na ocasião, a artista esteve com o produtor Los Hendrix, conhecido por colaborações com SZA e Giv?on, o que levantou suspeitas de um projeto voltado para o gênero.

Embora ainda mantenha segredo sobre os detalhes da produção, a estrela brasileira reforça sua versatilidade ao explorar o R&B em um nível internacional. Os admiradores já aguardam ansiosos para descobrir o que vem por aí!