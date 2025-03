O desabafo de Lisa sobre a situação com um stalker

A cantora Lisa, integrante do BLACKPINK, revelou recentemente um episódio desconfortável envolvendo um fã que ultrapassou os limites da privacidade. Durante sua participação no talk show de rádio tailandês Woody FM, a artista relembrou um momento angustiante que vivenciou no último ano.

“Nunca falei sobre isso antes”, disse Lisa. “Sempre ouvi relatos de outros ídolos, principalmente homens, sobre esse tipo de situação. Mas, no ano passado, aconteceu comigo pela primeira vez.”

A artista contou que, ao desembarcar na Coreia do Sul, notou fãs esperando no aeroporto, algo comum e esperado. No entanto, o incômodo surgiu ao chegar em casa e perceber que um deles estava a sua espera. “Eu disse àquela pessoa que não me sentia confortável com isso. Se quiser me ver, podemos nos encontrar em um local público. Mas aparecer na minha casa não é algo que me deixa bem”, desabafou Lisa.

Felizmente, a cantora assegurou que a situação não se agravou e que, atualmente, está segura.

O lançamento de ‘Alter Ego’, o álbum solo da Lisa

O tão esperado álbum solo de Lisa, Alter Ego, finalmente chegou às plataformas nesta sexta-feira (28), trazendo 15 faixas que exploram diferentes sonoridades e mostram a versatilidade da cantora. O projeto inclui colaborações de peso, como Rosalía, Doja Cat, RAYE, Future, Megan Thee Stallion e Tyla.

Dentre as músicas já conhecidas pelo público, destacam-se os singles lançados previamente: Rockstar, New Woman (com Rosalía), Moonlit Floor (Kiss Me) e Born Again (com Doja Cat e RAYE). Além disso, o álbum apresenta uma novidade que promete agradar os fãs brasileiros: Chill, faixa com batidas de funk, resultado da parceria entre o duo brasileiro Tropkillaz e a equipe de produtores Stargate.

Para dar ainda mais identidade ao projeto, Lisa criou cinco alter egos — Roxi, Sunni, Kiki, Speedi e Vixi — cada um refletindo diferentes facetas de sua personalidade e influenciando a estética e o tom das faixas. Enquanto canções como Dream trazem vocais delicados e emocionantes, outras, como Elastigirl, BADGRRRL e Fxck Up The World (com Future), evidenciam o flow poderoso da rapper.