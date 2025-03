A nova música que Nicki Minaj planeja lançar

No último sábado (1), Nicki Minaj movimentou as redes sociais ao compartilhar um trecho inédito de sua nova música durante uma live no Instagram. Antes de soltar a prévia, a rapper fez mistério e anunciou aos seguidores: “Tenho uma surpresa!”

Pelo que tudo indica, a faixa ainda sem data de lançamento contará com a participação de um artista masculino, embora detalhes sobre a colaboração permaneçam em segredo.

A prévia chega em um momento de grande expectativa para os fãs da cantora, especialmente após as declarações sobre sua próxima turnê. No final do ano passado, Nicki esclareceu em suas redes sociais que os detalhes das apresentações ao vivo serão divulgados junto com seu novo álbum, previsto para novembro.

“Deixem-me esclarecer,” escreveu a artista na época. “Vocês serão informados sobre uma turnê em 2025, junto com o álbum. Mas isso não significa que a turnê só começará em 2025.”

Nicki Minaj anuncia lançamento do álbum ‘Pink Friday 3’

A cantora Nicki Minaj revelou que vai começar uma nova era. Ela anunciou no fim de semana que, em vez de lançar o Pink Friday 2 deluxe, ela decidiu transformar essas músicas em um projeto completamente novo com a terceira parte da série Pink Friday.

“Em vez de fazer um DELUXE para o Pink Friday 2, decidi fazer um álbum totalmente novo. Ainda vou incorporar novas músicas como #Mamita e [a música ‘ansiedade’] para o restante da turnê… e anunciarei a nova data nas próximas semanas“, compartilhou no X. “A nova música é boa demais para ser jogada fora em um álbum de luxo. Ontem à noite, as músicas que gravei eram muito icônicas. Eu amo vocês tanto. Vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem. Eu ainda vou dar algo a vocês antes do anúncio, então não se preocupem.”

“PF3 está prestes a fazer PRECISAMENTE o que FOI necessário ser feito. CONFIEM EM MIM BARBZ. ESTOU TÃO ANIMADA. ABENÇOADA. AMADA (pelos Barbz) e felizmente (para Barbz e eu), aprendi MUITO desde 12/08/23. PF2 significa muito para mim. Como meu primeiro álbum como #PapaBear mama, é muito especial para mim por tantos motivos que vocês não sabem. Coloquei cada música lá em uma ordem específica, etc. Então, para honrar isso, vou dar a ele o respeito e a integridade que ele merece como um belo corpo de trabalho e não adicionar mais nada a ele.”, continuou.

A rapper explicou que “1 ou 2 músicas não é grande coisa, mas 5 a 7 músicas parecem um pouco desleixadas agora (na minha humilde opinião)”. “Esta era tem sido tão bem-sucedida, gratificante, satisfatória, etc. depois de muito pensar, quero ter CERTEZA de que estou sendo intencional sobre cada decisão tomada em torno do PF2 E PF3“, acrescentou.

Segundo a Billboard, Nicki Minaj está atualmente na estrada para a segunda etapa de sua turnê mundial norte-americana Pink Friday 2. Ela estará em Dallas na terça-feira (17 de setembro) e depois fará paradas em Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, St. Louis, Tampa Bay, Miami e Raleigh, e termina no Queens em 11 de outubro.

Vale destacar que o disco Pink Friday 2 chegou em 8 de dezembro de 2023 e estreou no topo da Billboard 200 com 228.000 unidades equivalentes a álbuns, de acordo com a Luminate. Essa soma é a maior semana para um álbum de rap de uma mulher na década de 2020, e a maior para um álbum de R&B/hip-hop de uma mulher em 2023.