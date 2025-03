Saiba quais são as famosas com mais tempo no posto de rainha de bateria

O Carnaval chegou, e o prestígio do público sobre as tradicionais escolas de samba permanecem vivíssimas. O tradicional desfile na avenida é um dos grandes símbolos da festança que domina os quatro cantos do Brasil.

A presença de celebridades em posto de destaque, inclusive, também são um dos pontos principais do desfile. As rainhas de bateria passaram a ser assumidas por personalidades famosas nas agremiações do Grupo Especial no eixo Rio-São Paulo.

O prestígio do público com essas celebridades é inegável, tornando-as respeitadas, independentemente de suas carreiras fora do Carnaval. Sabendo disto, há diversas celebridades que estão há longos anos no posto. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as famosas que possuem mais tempo no posto. Confira:

5. Paolla Oliveira – 7 anos

A atriz da Globo assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio, uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2010. Posteriormente, ela retomou o título em 2020. Todavia, ela deixará o cargo a partir do ano que vem.

4. Bianca Monteiro – 9 anos

A apresentadora, formada em Serviço Social, ocupa o cargo de rainha de bateria da Portela desde meados de 2017, e completará cerca de 8 anos de reinado em 2025.

3. Evelyn Bastos – 11 anos Em 2025, a professora de História atingirá a marca onze carnavais à frente da bateria da Mangueira. Ela fez sua estreia no posto em 2014, após a saída de Gracyanne Barbosa, atual participante do BBB 25, e desde então não saiu mais. 2. Sabrina Sato – 13 anos A japa mais querida do Brasil participará do desfile da Vila Isabel pelo 13º ano. Ela fez sua estreia no posto em 2011, que ocupou até 2019. A apresentadora retomou o título no Carnaval de 2022, após a saída de Aline Campos, e permanece até hoje.

1. Viviane Araújo – 17 anos

Um dos principais nomes do Carnaval carioca, a atriz completará 17 anos no comando do Salgueiro, em 2025. O reinado da artista mais longeva do Grupo Especial teve início em 2008.