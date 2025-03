A turnê mundial que o LE SSERAFIM planeja realizar

O grupo feminino de K-pop LE SSERAFIM confirmou sua aguardada turnê mundial, intitulada “Easy Crazy Hot”, programada para 2025. A série de apresentações levará o quinteto a diversas cidades da Ásia e da América do Norte, prometendo um espetáculo inesquecível para os fãs.

A primeira etapa da turnê acontecerá entre maio e agosto, com nove shows no Japão, incluindo uma sequência de três noites na cidade de Saitama. Além disso, o grupo passará pelo Sudeste Asiático, com apresentações confirmadas em países como Filipinas, Tailândia e Singapura, além de uma parada em Taiwan e Hong Kong.

A agenda norte-americana começará em setembro, mas novas datas ainda devem ser divulgadas. A expectativa é que a turnê cubra um grande número de cidades ao redor do mundo, reforçando a ascensão do LE SSERAFIM no cenário global do K-pop.

O título da turnê é inspirado nos lançamentos do grupo, incluindo os mini-álbuns “Easy” e “Crazy”, ambos de 2024, e o futuro lançamento “Hot”, previsto para março de 2025.

Confira as datas já anunciadas:

Abril

19/4 – Incheon, Coreia do Sul

20/4 – Incheon, Coreia do Sul

Maio

6/5 – Nagoya, Japão

7/5 – Nagoya, Japão

13/5 – Osaka, Japão

14/5 – Osaka, Japão

Junho

7/6 – Kitakyushu, Japão

8/6 – Kitakyushu, Japão

12/6 – Saitama, Japão

14/6 – Saitama, Japão

15/6 – Saitama, Japão

Julho

19/7 – Taipei, Taiwan

25/7 – Hong Kong, China

Agosto

2/8 – Manila, Filipinas

9/8 – Bangkok, Tailândia

10/8 – Bangkok, Tailândia

16/8 – Singapura, Singapura