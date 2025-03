O setlist da turnê mundial ‘HOPE ON THE STAGE’ de J-Hope - (crédito: TMJBrazil)

O rapper e cantor sul-coreano J-Hope deu início à aguardada turnê mundial “HOPE ON THE STAGE” na última sexta-feira (28), com um show eletrizante em Seul, na Coreia do Sul. O evento marcou o retorno do artista aos palcos após o cumprimento do serviço militar obrigatório, que ainda mantém parte dos integrantes do BTS afastados temporariamente.

A turnê passará por países como Estados Unidos, México, Japão e Tailândia, levando o talento e carisma do artista a diferentes partes do mundo. Até o momento, o Brasil não está incluído na rota de apresentações.

O setlist do espetáculo conta com 26 músicas que passeiam por diversos momentos da carreira solo de J-Hope, incluindo sucessos como “ARSON”, “MORE” e “On The Street”. Entre os destaques, estão faixas como “Daydream”, “Mic Drop” e “Chicken Noodle Soup”, que agitaram o público presente.

Com o BTS em hiato temporário devido às obrigações militares, J-Hope se junta a Jin como um dos primeiros membros a retomar as atividades musicais. A previsão é que o septeto sul-coreano se reúna novamente em 2025, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs ao redor do mundo.

A última passagem do BTS pelo Brasil aconteceu em 2019, com duas apresentações memoráveis em São Paulo, que reuniram cerca de 90 mil pessoas. Os fãs brasileiros agora aguardam ansiosamente por uma nova oportunidade de ver seus ídolos ao vivo.

A parceria de J-Hope com Miguel em novo single

A BIGHIT MUSIC confirmou o lançamento do novo single de J-Hope, integrante do BTS. Intitulada “Sweet Dreams”, a faixa, que conta com a participação do cantor Miguel, promete envolver os fãs em uma atmosfera romântica com sua sonoridade pop R&B.

Descrita como uma “serenata sincera”, a música transmite o anseio de amar e ser amado de forma intensa e autêntica. O lançamento oficial está marcado para 7 de março, às 2h da manhã (horário de Brasília).

Antes de chegar às plataformas digitais, J-Hope apresentará a faixa ao vivo durante seu show solo “HOPE ON THE STAGE”, que acontece em Seul neste fim de semana. A performance marcará o pontapé inicial de sua primeira turnê mundial solo.

O rapper fará três apresentações no KSPO Dome, nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, e os fãs poderão acompanhar os shows por meio de transmissão ao vivo.

A turnê de J-Hope passará por Estados Unidos, México, Japão, Tailândia e outros países da Ásia. No entanto, até o momento, o Brasil não está na lista de destinos.