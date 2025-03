O disco de Rihanna que não a deixa envergonhada

Rihanna marcou a indústria musical com sua produtividade entre o final dos anos 2000 e a primeira metade da década de 2010. Com oito álbuns lançados, sendo sete nesse período, a artista de Barbados acumulou impressionantes 250 milhões de cópias vendidas mundialmente. No entanto, apesar do estrondoso sucesso, a cantora revelou que tem uma relação complicada com seu próprio repertório.

Em entrevista à Harper’s Bazaar, via NME, Rihanna admitiu que, entre todos os seus discos, apenas “Anti” (2016) é um trabalho que consegue ouvir sem desconforto. O álbum, que trouxe hits como “Work” e “Needed Me”, foi o que demandou mais tempo de produção, e, segundo a cantora, esse distanciamento tem um motivo peculiar.

“Consigo escutar ‘Anti’ do início ao fim sem sentir vergonha. Eu costumava me sentir constrangida. Para ser sincera, não gosto de ouvir minhas próprias músicas, mas esse álbum eu consigo ouvir”, declarou Rihanna.

O aspecto curioso dessa relação com “Anti” é que a artista sequer sente que seja um álbum que a representa diretamente. Rihanna descreveu uma experiência quase surreal ao escutar o projeto.

“É como se não fosse eu cantando, como se eu apenas estivesse ouvindo. Esse é o único álbum que me proporciona uma experiência extracorpórea. Sabe quando você ouve sua própria voz em uma gravação e pensa: ‘Argh’? Então, com ‘Anti’, não acontece isso”, explicou.

O que esperar do próximo álbum?

Apesar do carinho especial por “Anti”, Rihanna mantém um longo hiato sem lançar um álbum de estúdio. A espera já dura quase uma década, e a cantora continua dando sinais discretos de que está trabalhando em novas músicas. Contudo, os fãs podem esperar surpresas.

Na mesma entrevista, a artista revelou que seu próximo projeto não seguirá o que era esperado. As especulações de que traria uma forte influência do reggae, mencionadas por ela entre 2018 e 2019, não se concretizarão.

“Não há um gênero musical agora. É por isso que eu esperei para gravar. Toda vez que tentava, eu pensava: ‘Isso não sou eu, não combina com meu crescimento, não reflete minha evolução. Não posso cantar isso por um ano em turnê’”, revelou a cantora, destacando a importância de autenticidade em seu processo criativo.

Desde o lançamento de “Anti”, Rihanna lançou apenas uma faixa solo, “Lift Me Up”, trilha sonora de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” (2022). Além disso, colaborou em três músicas: “Lemon” com N.E.R.D., “Loyalty” com Kendrick Lamar e “Believe It” com PartyNextDoor.